logo
Русский Українська

BTC/USD

50242.72

ETH/USD

3345.11

LTC/USD

189.57

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, как Украина собирается заставить Россию вернуть Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, как Украина собирается заставить Россию вернуть Крым

Зеленский просит международное сообщество усилить давление на Россию в вопросе возвращения Крыма

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в одиночку Украине не под силу вернуть Крым обратно в Украину. Именно поэтому в рамках "Крымской платформы" стартует огромная работа всего международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и, в конце концов, заставить её начать диалог о деоккупации Крымского полуострова. Как информирует издание "Комментарии", об этом президент Украины заявил, открывая саммит "Крымской платформы", который стартовал сегодня в Киеве, пишет сайт Офиса президента Украины.

Зеленский рассказал, как Украина собирается заставить Россию вернуть Крым

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам Владимира Зеленского, Киев прекрасно понимает, что в одиночку нереально вернуть Крым, учитывая многие факторы. Поэтому и просит международное сообщество о поддержке, но вопрос Крыма должен выйти на новый уровень, чтобы иметь конкретные результаты. Президент высказал убеждение, что сегодня Украина напишет новую главу в истории украинского Крыма, потому что Россия должна будет оставить полуостров.

Владимир Зеленский отметил, что его главная задача на посту президента Украины – это добиться того, чтобы Крым снова стал украинским. Именно объединение усилий Украины и других государств должно заставить Россию вернуть Крым в Украину.

Зеленский также добавил, что пока Крым находится в оккупации, о международной системе безопасности нет смысла говорить, поскольку она полностью нарушена и ни одна страна не может быть уверена в своей безопасности, пока часть украинской территории находится в руках России. Доверие к международной системе безопасности может быть восстановлено только путём деоккупации Крыма. Пока же нет гарантий, что уже завтра какая-то из стран снова не столкнется с оккупацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский ответил, считает ли он, что Запад предал Украину.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-vidkriv-inavguracijnij-samit-krimskoyi-pl-70269
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ