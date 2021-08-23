Зеленский рассказал, как Украина собирается заставить Россию вернуть Крым

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в одиночку Украине не под силу вернуть Крым обратно в Украину. Именно поэтому в рамках "Крымской платформы" стартует огромная работа всего международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и, в конце концов, заставить её начать диалог о деоккупации Крымского полуострова. Как информирует издание "Комментарии", об этом президент Украины заявил, открывая саммит "Крымской платформы", который стартовал сегодня в Киеве, пишет сайт Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам Владимира Зеленского, Киев прекрасно понимает, что в одиночку нереально вернуть Крым, учитывая многие факторы. Поэтому и просит международное сообщество о поддержке, но вопрос Крыма должен выйти на новый уровень, чтобы иметь конкретные результаты. Президент высказал убеждение, что сегодня Украина напишет новую главу в истории украинского Крыма, потому что Россия должна будет оставить полуостров.

Владимир Зеленский отметил, что его главная задача на посту президента Украины – это добиться того, чтобы Крым снова стал украинским. Именно объединение усилий Украины и других государств должно заставить Россию вернуть Крым в Украину.

Зеленский также добавил, что пока Крым находится в оккупации, о международной системе безопасности нет смысла говорить, поскольку она полностью нарушена и ни одна страна не может быть уверена в своей безопасности, пока часть украинской территории находится в руках России. Доверие к международной системе безопасности может быть восстановлено только путём деоккупации Крыма. Пока же нет гарантий, что уже завтра какая-то из стран снова не столкнется с оккупацией.

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