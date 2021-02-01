Зеленский заявил, что заставит Путина уйти из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей готовности заставить президента России Владимира Путина уйти с территории оккупированного Донбасса. Он назвал действия Путина огромным препятствием на пути к миру в Украине. Об этом он рассказал в интервью для программы "Axios", которая выходит на канале HBO.

Зеленский и Путин. Фото: EPA

Глава государства заявил о готовности применить шаги, которые заставят Путина уйти из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Он не стал раскрывать конкретные шаги для достижения этой цели, объяснив это тем, что хочет, чтобы план сработал.

Зеленский сказал, что нет стопроцентного рецепта для того, чтобы заставить Путина уйти из Донбасса, однако существуют конкретные шаги, которые будут применяться.

Президент Украины напомнил, что на территории Украины уже седьмой год продолжается война от чего страдают миллионы граждан.

Он отметил, что аналогичные ситуации происходили в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе, а инициатором проблем и агрессии всегда выступала Россия.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма после "референдума", который не был признан Украиной и международным сообществом.

Сама Россия не признает свою агрессию против Украины, несмотря на многочисленные доказательства её прямого участие в вооруженном конфликте.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Разумков намекнул на свои президентские амбиции.

Также читайте мнение Зеленского о том, как избавить Украину от олигархов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!