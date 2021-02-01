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Главная Новости Политика президент Зеленский заявил, что заставит Путина уйти из Донбасса
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Зеленский заявил, что заставит Путина уйти из Донбасса

Он считает Путина огромным препятствием на пути к миру

сегодня, 15:59
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей готовности заставить президента России Владимира Путина уйти с территории оккупированного Донбасса. Он назвал действия Путина огромным препятствием на пути к миру в Украине. Об этом он рассказал в интервью для программы "Axios", которая выходит на канале HBO.

Зеленский заявил, что заставит Путина уйти из Донбасса

Зеленский и Путин. Фото: EPA

Глава государства заявил о готовности применить шаги, которые заставят Путина уйти из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Он не стал раскрывать конкретные шаги для достижения этой цели, объяснив это тем, что хочет, чтобы план сработал.

Зеленский сказал, что нет стопроцентного рецепта для того, чтобы заставить Путина уйти из Донбасса, однако существуют конкретные шаги, которые будут применяться. 

Президент Украины напомнил, что на территории Украины уже седьмой год продолжается война от чего страдают миллионы граждан.

Он отметил, что аналогичные ситуации происходили в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе, а инициатором проблем и агрессии всегда выступала Россия.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма после "референдума", который не был признан Украиной и международным сообществом.

Сама Россия не признает свою агрессию против Украины, несмотря на многочисленные доказательства её прямого участие в вооруженном конфликте. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Разумков намекнул на свои президентские амбиции.

Также читайте мнение Зеленского о том, как избавить Украину от олигархов.


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Обусуждения

ИЗИК

сегодня, 16:29

ИДИ СЛУЖИТЬ ЗЕЛЯ

Конспіролог

сегодня, 16:23

Для того щоб примусити Путіна вивести війська із Донбасу, Зеленському треба ввести в Офіс Президента, Уряд і в партію "Слуга народа", додатково до тих що вже є, іще по 5 штук кадрових офіцерів ФСБ і по 10 Агентів від інших Спецслужб РФ-ії.

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