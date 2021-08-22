Зеленский заявил, что война за Украину была бы в любом случае

В преддверии празднования 30-летия независимости Украины, президент страны Владимир Зеленский рассказал о том, как понимает понятие "независимость" и высказался о войнах, в частности о военном конфликте между Украиной и Россией.

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Глава государства отметил, что война за Украину была бы в любом случае, но ее формат мог быть другим: "Мне сложно сказать, можно ли было избежать этой войны. Наверное, она бы была бы в той или иной степени, в то или иное время, необязательно именно тогда, когда началась", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что существуют разные форматы войн, например, экономические, при которых не происходит кровопролитие, но они приводят к безработице, к тому, что людям нечего есть и они умирают, мигрируют, покидая свои дома.

"Сложно сказать, какой формат войны за независимость был бы в стране. Думаю, что он был бы. Без кровопролития? Не знаю, сложно сказать. Потому что много причин этой войны, я считаю", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский высказался о военном конфликте с Россией, отметив, что есть войны более цивилизованы, чем та, которая происходит у нас.

"Мы даже не видим, как у тебя уничтожают оружие, делают все, чтобы у тебя не было флота, делают так, чтобы у тебя не было, например, энергетической самостоятельности. Войны, они очень-очень разные. И разные страны, защищая свои рынки, и желая быть влиятельными в том или ином направлении, могут уничтожить тебя, уничтожить независимость… Иногда люди просто не могут жить на той или иной территории. Почему? Нет работы. Люди, знаете, как во всем мире, едут из села. Так же, как и из других секторов промышленности. Люди уезжают. И поэтому война за Украину, украинцев, была бы в том или ином случае", — сказал президент.

По мнению главы государства, независимость — это возможность иметь субъектность и возможность влиять на тех или иных соседей, иметь мнение, иметь рынки, рынки сбыта. За этот счет выстраивать экономику рыночную и выстраивать возможности для людей, которые бы обогащались.

"Состоятельный украинец — это есть в моей президентской программе. Это национальная идея. Поэтому она и дается, в любом случае, независимостью, кровью, потом. И другой пример — можно ли было бы уменьшить количество погибших, можно ли было бы сделать так, чтобы не было погибших людей. Не знаю, я не был тогда президентом, мне сложно сказать", — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Владимир Зеленский анонсировал новый флешмоб под названием "#ЗдороваУкраїна30". Суть задания весьма проста. Президент предлагает объединить сразу два приятных и полезных занятия: спортивные упражнения и поздравление для родной страны.

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