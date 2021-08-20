Зеленский запустил новый флешмоб ко Дню Независимости: в чем его суть (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Очередное
мероприятие, предшествующее яркому празднованию 30-летия с момента
провозглашения Независимости Украины, было анонсировано президентом Владимиром
Зеленским. На личных страницах в соцсетях политик опубликовал призыв к участию
в национальном флешмобе #ЗдороваУкраїна30.
Зеленский запустил спортивный флешмоб #ЗдороваУкраїна30. Скрин из видео
Суть задания весьма
проста. Зеленский предлагает объединить сразу два приятных и полезных занятия:
спортивные упражнения и поздравление для родной страны. Как объяснил глава
государства в видеоролике, ему флешмоб "прилетел" от Вадима Данильченко. Скорее
всего, имеется в виду один из отечественных профессиональных фитнес-тренеров.
Итак, тот, кого "осчастливили"
флешмобом, должен, надев вышиванку, выполнить наиболее любимое спортивное
упражнение 30 раз — за каждый год Независимости Украины. После этого следует
передать задание кому-то другому.
После того как Владимир Зеленский выполнил условия флешмоба, подтянувшись на брусьях три
десятка раз, он с улыбкой сообщил, что ждет выполнения упражнений от Национального
олимпийского комитета Украины. В этот же список попала и олимпийская команда нашей
страны. Отдельно Зеленский упомянул Сергея Бубку.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что в
Также на портале вы можете узнать о неприятном инциденте, что произошел в Херсоне при подготовке к празднованию Дня Независимости. Спойлер — речь об проблемах при установке самого высокого в области национального флага.
Еще мы сообщали, в какую сумму государственному бюджету обошлась организация масштабного праздничного концерта, посвященного главному государственному празднику.
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