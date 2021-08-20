Зеленский запустил новый флешмоб ко Дню Независимости: в чем его суть (ВИДЕО)

Очередное мероприятие, предшествующее яркому празднованию 30-летия с момента провозглашения Независимости Украины, было анонсировано президентом Владимиром Зеленским. На личных страницах в соцсетях политик опубликовал призыв к участию в национальном флешмобе #ЗдороваУкраїна30.



Зеленский запустил спортивный флешмоб #ЗдороваУкраїна30. Скрин из видео

Суть задания весьма проста. Зеленский предлагает объединить сразу два приятных и полезных занятия: спортивные упражнения и поздравление для родной страны. Как объяснил глава государства в видеоролике, ему флешмоб "прилетел" от Вадима Данильченко. Скорее всего, имеется в виду один из отечественных профессиональных фитнес-тренеров.

Итак, тот, кого "осчастливили" флешмобом, должен, надев вышиванку, выполнить наиболее любимое спортивное упражнение 30 раз — за каждый год Независимости Украины. После этого следует передать задание кому-то другому.

После того как Владимир Зеленский выполнил условия флешмоба, подтянувшись на брусьях три десятка раз, он с улыбкой сообщил, что ждет выполнения упражнений от Национального олимпийского комитета Украины. В этот же список попала и олимпийская команда нашей страны. Отдельно Зеленский упомянул Сергея Бубку.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в среду, 18 августа, киевляне наблюдали за зрелищной репетицией военного парада, посвященного 30-летию Независимости. Помимо стройного маршевого хода, военнослужащие порадовали прохожих еще и исполнением известной песни о Владимире Путине. Подробности и видео — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о неприятном инциденте, что произошел в Херсоне при подготовке к празднованию Дня Независимости. Спойлер — речь об проблемах при установке самого высокого в области национального флага.

Еще мы сообщали, в какую сумму государственному бюджету обошлась организация масштабного праздничного концерта, посвященного главному государственному празднику.

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