Зеленский заявил, что настоящие нацисты сегодня убивают украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские оккупанты хорошо понимают то, что они и есть те самые нацисты, о которых рассказывает российская пропаганда. Они не смогут найти оправдание своим зверствам в нашей стране. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью турецкому каналу "Habertürk".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины отметил, россияне ненавидят не только самих украинцев, но и ненавидят все то, что близко украинскому народу. Понимая, что русские не могут оправдать свою неприязнь ко всему украинскому, они и придумали себе такой нарратив, как фейковые нацисты, которые якобы есть русофобами.

Владимир Зеленский отметил, вот только факты – вещь упрямая и война сегодня идет на территории Украины. На украинской земле полно братских могил, в которых захоронены сами украинцы, погибшие на своей земле. Россия пришла в Украину с войной и это никак оправдать невозможно.

По словам Зеленского, с каждым днем в освобождённой Киевской области обнаруживаются все новые и новые факты преступлений российских извергов. Так, на днях в одном из населенных пунктов была обнаружена сожжённая семья: отец, мать и двое детей.

Глава украинского государства также высказал свое мнение, что россияне сжигают тела убитых украинцев и таким образом пытаются скрыть следы своих преступлений. Именно поэтому русские не пускают гумконвой в заблокированный Мариуполь, они боятся, что мир узнает новые подробности их зверств в Украине.

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