Зеленский заявил, что хочет встречи с Путиным: с Кремля пришел дерзкий ответ

Как передает издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не теряет надежды провести встречу с Путиным, где обсудить ситуацию на востоке Украины. При этом президент подчеркнул, что он готов на встречу в абсолютно любом формате, лишь бы она состоялась.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский заявил, что уже 2,5 года он добивается прямого разговора с Путиным. Украина цепляется за все возможности, чтобы организовать такую встречу. Как только от российской стороны в публичном пространстве звучит тезис о том, что Путин готов обсуждать те или иные варианты урегулирования конфликта, Путин за диалог и дипломатия. Украина тут же включается и инициирует встречу. Украина сразу же адресует России запрос, чтобы провести встречу, но в Кремле все время находят отговорки, почему встреча не может состояться. Глава украинского государства отметил, в итоге мы имеем одну реальность – Россия не готова разговаривать с официальными представителями Украины.

Как ни странно, но на такие слова украинского президента в Кремле весьма оперативно ответили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил тот факт, что Киев действительно инициировал встречу, но Москва всегда в ответ задавала один вопрос о повестке переговоров. У Киева так и не находилось ответов на вопрос: зачем нужна эта встреча и какая ее цель?

Песков уточнил, что Москва не может согласиться на встречу с Украиной, где ключевой темой будет Донбасс, потому что этот вопрос Киев должен обсуждать с Донецком и Луганском напрямую.

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