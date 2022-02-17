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Зеленский рассказал, почему расстояние Украины к членству в НАТО так и не сокращается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности"

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина на протяжении довольно долгого времени уже заявляет, что хочет стать полноправным членом НАТО. Помимо заявлений проводятся необходимые реформы, укрепляется армия, но о реальных сроках присоединения к НАТО в самом Альянсе не говорят. Так происходит не только из-за категорической позиции России, но также из-за нежелания видеть Украину в НАТО отдельных стран Альянса. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с представителями СМИ.

Зеленский рассказал, почему расстояние Украины к членству в НАТО так и не сокращается

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, вопрос "почему Украина не приближается к своей цели – членства в НАТО" ничуть не философский, потому что есть конкретные причины, которые объясняют, почему Украина сегодня еще не член НАТО. 

Владимир Зеленский считает, что причин сегодня две. Первая – то Россия, которая всеми возможными способами пытается не допустить членства Украины в НАТО. Вторая причина – подыгрывание России некоторых стран-членов НАТО, которые против членства Украины в Альянсе.

Глава украинского государства заявил, что было бы неправильно говорить, что Украина не может стать членом НАТО только из-за одной России. Это не так. При этом Владимир Зеленский заявил, что он не будет называть поочередно названия стран, которые против вступления Украины в НАТО. Свое нежелание говорить открыто Зеленский объяснил тем, что Украина сейчас переживает очень непростое время и лишние дипломатические споры с союзниками сейчас Киеву не нужны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Зеленский готовится встретиться с вице-президентом США Харрис. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, есть ли смысл в такой встречи и чем во время переговоров может идти речь.



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