logo

BTC/USD

19744.94

ETH/USD

1495.88

LTC/USD

56.72

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский заговорил о возвращении украинцев из стран ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заговорил о возвращении украинцев из стран ЕС

Владимир Зеленский отметил, что возвращаться украинцев не будут заставлять

сегодня, 20:53
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Владимир Зеленский заявил, что никто не будет заставлять украинцев возвращаться из ЕС в Украину. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление украинского президента во время совместного брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский заговорил о возвращении украинцев из стран ЕС

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский считает, что мотивации для украинцев не нужно искать.

"Мне кажется, что искать внутреннюю мотивацию украинцам не надо, они любят наше государство и хотят приехать домой. Но мы точно не должны заставлять людей возвращаться, но очень в это верим, и этого хотим. Главный и сложный вопрос – обеспечить им безопасность", – сказал Зеленский.

Также глава государства сказал, что обеспечить для граждан Украины безопасность можно с помощью новых систем противовоздушной обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и другие временно оккупированные территории Украины будут освобождены. Этот сигнал он послал всем жителям Украины, которые находятся на оккупированных территориях. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернется на территории, сегодня контролирующие враг. И здесь неважно, что все эти 8 лет вливали в уши украинцев россияне, используя пропагандистское ТВ. Для Украины сегодня это не важно, потому что правда на стороне Украины. По словам президента, никто не может сегодня сказать, когда Украина вернется на временно оккупированные территории, но это обязательно произойдет, потому что это украинская земля.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/i/broadcasts/1OyJAVPeXQWxb?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570420184531214338%7Ctwgr%5Ec1645a29cfb5cf2754a2ea96ab7aa0700351a353%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fsep%2
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:10

Аби він не примушував тут, у ГУЛАГу, сидіти за УПА-стіною (як Берлінська).

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!