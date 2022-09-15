Зеленский заговорил о возвращении украинцев из стран ЕС

Владимир Зеленский заявил, что никто не будет заставлять украинцев возвращаться из ЕС в Украину. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление украинского президента во время совместного брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мне кажется, что искать внутреннюю мотивацию украинцам не надо, они любят наше государство и хотят приехать домой. Но мы точно не должны заставлять людей возвращаться, но очень в это верим, и этого хотим. Главный и сложный вопрос – обеспечить им безопасность", – сказал Зеленский.

Также глава государства сказал, что обеспечить для граждан Украины безопасность можно с помощью новых систем противовоздушной обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и другие временно оккупированные территории Украины будут освобождены. Этот сигнал он послал всем жителям Украины, которые находятся на оккупированных территориях. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернется на территории, сегодня контролирующие враг. И здесь неважно, что все эти 8 лет вливали в уши украинцев россияне, используя пропагандистское ТВ. Для Украины сегодня это не важно, потому что правда на стороне Украины. По словам президента, никто не может сегодня сказать, когда Украина вернется на временно оккупированные территории, но это обязательно произойдет, потому что это украинская земля.