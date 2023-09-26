Зеленский высказался о танках Abrams – какой «сюрприз» ждет оккупантов

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Кравцев Сергей
Танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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Зеленский добавил, что это касается и F-16 – продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры. Также это касается и дальнобойного оружия.
По его словам, так же и с противовоздушной обороной: "Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть. Это безальтернативно. Чтобы гарантировать безопасность Украине. И мы будем производить, шаг за шагом построим все необходимые производства".
По словам Зеленского, уже видна очень четкая заинтересованность мира работать с Украиной ради новой оборонительной силы не только нашей страны, но и ее партнеров.
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