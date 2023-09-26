Зеленский высказался о танках Abrams – какой «сюрприз» ждет оккупантов

Танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Готовим их, чтобы усилить наши действия против оккупантов. И это будет существенное усиление. Работаем и для того, чтобы получить все другие столь необходимые нам возможности по вооружению", – сказал президент.

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Зеленский добавил, что это касается и F-16 – продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры. Также это касается и дальнобойного оружия.

"Мы делаем все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения своей территории", – подчеркнул глава государства.

По его словам, так же и с противовоздушной обороной: "Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть. Это безальтернативно. Чтобы гарантировать безопасность Украине. И мы будем производить, шаг за шагом построим все необходимые производства".

По словам Зеленского, уже видна очень четкая заинтересованность мира работать с Украиной ради новой оборонительной силы не только нашей страны, но и ее партнеров.

"Нашего мира в целом – мира, который основан на правилах и не будет терпеть агрессии и террора, которые Россия пытается сделать нормой", – сказал он.

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