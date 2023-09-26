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Зеленский высказался о танках Abrams – какой «сюрприз» ждет оккупантов

По словам президента, получение американских танков станет существенным усилением украинских войск

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.

Зеленский высказался о танках Abrams – какой «сюрприз» ждет оккупантов

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Готовим их, чтобы усилить наши действия против оккупантов. И это будет существенное усиление. Работаем и для того, чтобы получить все другие столь необходимые нам возможности по вооружению", – сказал президент.


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Зеленский добавил, что это касается и F-16 – продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры. Также это касается и дальнобойного оружия.

"Мы делаем все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения своей территории", – подчеркнул глава государства.

По его словам, так же и с противовоздушной обороной: "Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть. Это безальтернативно. Чтобы гарантировать безопасность Украине. И мы будем производить, шаг за шагом построим все необходимые производства".

По словам Зеленского, уже видна очень четкая заинтересованность мира работать с Украиной ради новой оборонительной силы не только нашей страны, но и ее партнеров.

"Нашего мира в целом – мира, который основан на правилах и не будет терпеть агрессии и террора, которые Россия пытается сделать нормой", – сказал он.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/najkrashe-shob-mi-mogli-viroblyati-peredovi-zrazki-zbroyi-sh-85885
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