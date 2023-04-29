Зеленский впервые заявил о риске, что война затянется на года, а то и десятилетия

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что полномасштабная война на территории Украины может продолжаться годами или даже десятилетиями. Так что союзникам стоит сейчас поддержать украинцев, чтобы не увеличить риск Третьей мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью финскому изданию "Yle".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, несмотря на надежды на успех, президент также предупредил, что "война может продолжаться годами или даже десятилетиями".

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"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также сказал, что война в Украине должна закончиться иначе, чем война в Финляндии. Как отмечает Yle, вероятно, Зеленский имел в виду советско-финскую войну 1939-1940 годов, после которой финны были вынуждены отдать СССР около 10% своей территории.

"Я чувствую, что такую возможность нельзя допускать", — подчеркнул президент Украины.

Отметим, также Владимир Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении и возврате Крыма.

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