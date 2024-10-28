Зеленский высказался о нейтралитете: к чему ведет такая позиция

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью The Times of India высказался о нейтральной позиции некоторых стран по отношению к войне, отметив, что такая нейтральность играет на руку России.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Нейтральность сегодня в этой войне – это поддержка российской стороны. Она исключительно помогает Российской Федерации. Между агрессором и жертвой не может быть нейтральности", – заявил Владимир Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что поддержка России затягивает полномасштабную войну.

Украинский лидер также отметил, что страны, участвовавшие в саммите БРИКС и заявившие о своей нейтральности, фактически демонстрируют пророссийскую позицию, что, по его словам, никак не способствует миру.

"Те, кто на саммите БРИКС говорил о своей нейтральности и желании помочь в решении конфликта, выглядят скорее как сторонники России. А значит, это не о мире, потому что Россия начала эту войну и продолжает ее", – добавил он.

Отметим в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что в мире не прекращаются разговоры о том, какая страна ближе всего к тому, чтобы стать страной, где состоятся переговоры по прекращению войны в Украине. Такой страной на сегодняшний день имеет больше всего шансов стать Индия. Премьер Индии Нарендра Моди имеет большое влияние.

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны… Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны — мы все в этом заинтересованы", — сказал украинский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, когда мы увидим Россию на саммите мира.



