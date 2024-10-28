Зеленский высказался о нейтралитете: к чему ведет такая позиция

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью The Times of India высказался о нейтральной позиции некоторых стран по отношению к войне, отметив, что такая нейтральность играет на руку России.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
При этом президент подчеркнул, что поддержка России затягивает полномасштабную войну.
Украинский лидер также отметил, что страны, участвовавшие в саммите БРИКС и заявившие о своей нейтральности, фактически демонстрируют пророссийскую позицию, что, по его словам, никак не способствует миру.
Отметим в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что в мире не прекращаются разговоры о том, какая страна ближе всего к тому, чтобы стать страной, где состоятся переговоры по прекращению войны в Украине. Такой страной на сегодняшний день имеет больше всего шансов стать Индия. Премьер Индии Нарендра Моди имеет большое влияние.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, когда мы увидим Россию на саммите мира.
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