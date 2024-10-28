Зеленский назвал страну, где могут пройти мирные переговоры между Украиной и РФ

В мире не прекращаются разговоры о том, какая страна ближе всего к тому, чтобы стать страной, где состоятся переговоры по прекращению войны в Украине. Такой страной на сегодняшний день имеет больше всего шансов стать Индия. Премьер Индии Нарендра Моди имеет большое влияние. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью "Times of India".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны… Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны — мы все в этом заинтересованы", — сказал украинский лидер.

По его словам, премьер Индии Моди может повлиять на окончание войны в Украине блокированием российской экономики, энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Зеленский допустил возможность проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский готов прислушаться к мирным инициативам других стран, включая Китай и Бразилию. Однако это будет возможно после завершения формулы мира.

Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera рассказал, следует ли ожидать проведения нового Саммита мира до конца года, если российский диктатор Владимир Путин не желает идти на мирные переговоры. По словам руководителя ОП, Украина в начале ноября завершит формулу мира, и тогда Зеленский будет рассматривать инициативы стран, ставших крупнейшими партнерами РФ. Ермак указывает, что некоторые идеи Китая могут быть интегрированы в формулу мира.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, когда мы увидим Россию на саммите мира.



