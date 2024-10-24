Зеленский рассказал, когда мы увидим Россию на саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что саммит мира и плане победы, который он недавно презентовал в Верховной Раде, взаимосвязаны. Ведь, когда план победы Украины будет реализован, представителей России можно будет увидеть на саммите мира. Тогда также можно будет говорить о реализации формулы мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский лидер сделал на третьем парламентском саммите Крымской платформы.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Когда и, если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский обратил внимание, что план победы Украины рассчитан на то, чтобы лишить Россию альтернатив, на которые она рассчитывает, кроме справедливого мира.

Как пояснил президент, первый пункт плана – это геополитика и приглашение Украины в НАТО, второй – оборона, третий – сдерживание РФ. Четвертый пункт украинского плана предусматривает экономическое сотрудничество, пятый – безопасность.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это. То есть надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



