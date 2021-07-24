Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций. В списке оказался российский интернет-магазин одежды, техники, товаров для дома и прочего, под названием Wildberries, а вместе с ним и его руководители.

Против Wildberries введены санкции - фото: из открытых источников

На сайте Президента был опубликован указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", согласно которому российский сайт интернет-магазина Wildberries будет заблокирован, будет прекращено предоставление телекоммуникационных услуг, прекращены перевозки по территории нашей страны, а также предотвращен вывод капиталов за пределы Украины.

В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузменко.

На это событие в своем Telegram-канале отреагировал Ткаченко Александр Владиславович, министр культуры и информационной политики Украины. Он отметил, что благодарен Зеленскому и СНБО за поддержку данной инициативы и ввод санкций против компании.

По мнению Ткаченко, принятие такого решение — это большой шаг к тому, чтобы избавить украинское информационное пространство от российской экспансии.

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