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Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина

В отношении руководителей Wildberries также введены санкции

сегодня, 13:36
Автор:

Мокрик Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций. В списке оказался российский интернет-магазин одежды, техники, товаров для дома и прочего, под названием Wildberries, а вместе с ним и его руководители. 

Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина

Против Wildberries введены санкции - фото: из открытых источников

На сайте Президента был опубликован указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", согласно которому российский сайт интернет-магазина Wildberries будет заблокирован, будет прекращено предоставление телекоммуникационных услуг, прекращены перевозки по территории нашей страны, а также предотвращен вывод капиталов за пределы Украины. 

В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузменко. 

На это событие в своем Telegram-канале отреагировал Ткаченко Александр Владиславович, министр культуры и информационной политики Украины. Он отметил, что благодарен Зеленскому и СНБО за поддержку данной инициативы и ввод санкций против компании. 

По мнению Ткаченко, принятие такого решение — это большой шаг к тому, чтобы избавить украинское информационное пространство от российской экспансии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки. В нашем материале вы узнаете, с чем может быть связана эта замена.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-podpisal-sanktsii-protiv-mezhdunarodnogo-1627063302.html
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