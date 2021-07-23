Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки: с чем может быть связана эта замена

Президент Украины уволил с должности главы Службы внешней
разведки (СВР) Валерия Кондратюка (был назначен год назад).
Александр Литвиненко (фото из открытых источников)
Новым руководителем СВР стал директор Института
стратегических исследований Александр Литвиненко. С чем может быть связана эта замена?
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник
СБУ в отставке Олег Стариков подчеркивает, что основная задача
разведсообщества, а конкретно СВР – добывать развединформацию, анализировать
ее, давать потребителям такой информации (президент, ВР, Кабмин) данные,
которые будут влиять на развитие в политической, экономической, военной,
информационной сферах. На основании этой информации принимаются важные решения.
"Разведчик – это "глаза императора". К сожалению, нынешняя
власть не очень понимает назначение разведсообщества (СВР, военная разведка и
разведка Госпогранслужбы). И назначало туда людей, которые не соответствуют
современным вызовам, не способны выполнять возложенные на них задачи. Последние
события это наглядно доказали. Тут вам и то, что наши партнеры, которые
оказались не такими уж и партнерами, дали путевку в жизнь "Северному потоку-2",
и попытка принудить Украину вписать в свое законодательство "формулу
Штайнмайера", и разрушаемая на глазах идея сплотить мировое сообщество против
России посредством Крымской платформы. И неприятные для украинской стороны
вопросы, звучащие из Молдовы касательно похищения экс-судьи Чауса. Всё это
показывает, что мировое сообщество оценивает информацию не так, как украинские
власти. В итоге мы получили везде отрицательный результат", – отмечает Олег
Стариков.
Он считает, что вместо "сняли с должности", "отстранили",
необходимо употреблять словосочетание "укрепление кадрового потенциала"
конкретного разведоргана. И считает, что недоработки СВР куда глобальнее, чем
ситуация с Чаусом, акцент на которой делают некоторые медиа в связи с
увольнением Валерия Кондратюка.
"Назначение руководителем СВР директора Института
стратегических исследований Александр Литвиненко оцениваю позитивно. Он
обладает аналитическим умом, имеет институционную память. Это точно не кадровая
ошибка, — говорит Олег Стариков. – Если высшее военно-политического
руководство, действительно, осознало роль и задачи разведсообщества, думаю, в
ближайшее время, произойдет смена руководства и укрепление кадровых позиций и в
Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины".
По мнению исполнительного директора в Центре прикладных
политических исследований "Пента", политического эксперта Александра
Леонова, как показывает практика, у Зеленского нет четких критериев для
отставки.
"Зашкваренные персонажи пребывают в фаворе, а люди, о которых
мы мало что знаем, отправляются в отставку. И не обязательно данное кадровое
решение связано с провалами СВР. Можно, конечно, вменять в вину ситуацию с
"Северным потоком-2". Но Госдеп США утверждает, что власти Украины знали о
деталях соглашения Байдена с Меркель, позволяющего достроить СП-2. Скорее тут
дело со скандалами, которые могут вспыхнуть в ближайшее время", – рассуждает
Александр Леонов.
Он отмечает, вскоре выйдет расследование Bellingcat по
вагнергейту — срыву спецоперации украинских (и, возможно, западных) спецслужб
по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Срыву, к которому, по
некоторым данным, причастно украинское руководство.
"Мы не знаем, каким образом был включен (и был ли) к этой
ситуации Кондратюк, — отмечает Александр Леонов. — Есть еще и история с Чаусом.
В Молдове завершили расследование. И, по данным генпрокурора Александра
Стояногло, к похищению бывшего судьи причастны госслужбы Украины. Так что корни
отставки могут быть в этом направлении".
Эксперт подчеркивает, что Кондратюк был суперлояльным к
Зеленскому. По слухам, оказывал определенные услуги Офису президента, вплоть до
слежки за представителями оппозиции. Но убрали и его.
"Главный вывод – любого из силовиков, работающих на эту
власть, в том числе по ее указке, могут "слить" в любой момент, — акцентирует
Александр Леонов. — Интересно, что Кондратюк отправлен в отставку вскоре после
отставки главы МВД Арсена Авакова. Это может говорить о желании максимально
консолидировать силовой блок руках ОП накануне осени, когда многие прочат
массовые протесы. И из-за экономической ситуации, и из-за прогнозируемого роста
тарифов, и в случае попыток власти протянуть ту же "формулу Штайнмайера" в
украинское законодательство".
Напомним, эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.
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