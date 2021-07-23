Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки: с чем может быть связана эта замена

Президент Украины уволил с должности главы Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка (был назначен год назад).

Александр Литвиненко (фото из открытых источников)

Новым руководителем СВР стал директор Института стратегических исследований Александр Литвиненко. С чем может быть связана эта замена?

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков подчеркивает, что основная задача разведсообщества, а конкретно СВР – добывать развединформацию, анализировать ее, давать потребителям такой информации (президент, ВР, Кабмин) данные, которые будут влиять на развитие в политической, экономической, военной, информационной сферах. На основании этой информации принимаются важные решения.

"Разведчик – это "глаза императора". К сожалению, нынешняя власть не очень понимает назначение разведсообщества (СВР, военная разведка и разведка Госпогранслужбы). И назначало туда людей, которые не соответствуют современным вызовам, не способны выполнять возложенные на них задачи. Последние события это наглядно доказали. Тут вам и то, что наши партнеры, которые оказались не такими уж и партнерами, дали путевку в жизнь "Северному потоку-2", и попытка принудить Украину вписать в свое законодательство "формулу Штайнмайера", и разрушаемая на глазах идея сплотить мировое сообщество против России посредством Крымской платформы. И неприятные для украинской стороны вопросы, звучащие из Молдовы касательно похищения экс-судьи Чауса. Всё это показывает, что мировое сообщество оценивает информацию не так, как украинские власти. В итоге мы получили везде отрицательный результат", – отмечает Олег Стариков.

Он считает, что вместо "сняли с должности", "отстранили", необходимо употреблять словосочетание "укрепление кадрового потенциала" конкретного разведоргана. И считает, что недоработки СВР куда глобальнее, чем ситуация с Чаусом, акцент на которой делают некоторые медиа в связи с увольнением Валерия Кондратюка.

"Назначение руководителем СВР директора Института стратегических исследований Александр Литвиненко оцениваю позитивно. Он обладает аналитическим умом, имеет институционную память. Это точно не кадровая ошибка, — говорит Олег Стариков. – Если высшее военно-политического руководство, действительно, осознало роль и задачи разведсообщества, думаю, в ближайшее время, произойдет смена руководства и укрепление кадровых позиций и в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины".

По мнению исполнительного директора в Центре прикладных политических исследований "Пента", политического эксперта Александра Леонова, как показывает практика, у Зеленского нет четких критериев для отставки.



"Зашкваренные персонажи пребывают в фаворе, а люди, о которых мы мало что знаем, отправляются в отставку. И не обязательно данное кадровое решение связано с провалами СВР. Можно, конечно, вменять в вину ситуацию с "Северным потоком-2". Но Госдеп США утверждает, что власти Украины знали о деталях соглашения Байдена с Меркель, позволяющего достроить СП-2. Скорее тут дело со скандалами, которые могут вспыхнуть в ближайшее время", – рассуждает Александр Леонов.

Он отмечает, вскоре выйдет расследование Bellingcat по вагнергейту — срыву спецоперации украинских (и, возможно, западных) спецслужб по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Срыву, к которому, по некоторым данным, причастно украинское руководство.

"Мы не знаем, каким образом был включен (и был ли) к этой ситуации Кондратюк, — отмечает Александр Леонов. — Есть еще и история с Чаусом. В Молдове завершили расследование. И, по данным генпрокурора Александра Стояногло, к похищению бывшего судьи причастны госслужбы Украины. Так что корни отставки могут быть в этом направлении".

Эксперт подчеркивает, что Кондратюк был суперлояльным к Зеленскому. По слухам, оказывал определенные услуги Офису президента, вплоть до слежки за представителями оппозиции. Но убрали и его.

"Главный вывод – любого из силовиков, работающих на эту власть, в том числе по ее указке, могут "слить" в любой момент, — акцентирует Александр Леонов. — Интересно, что Кондратюк отправлен в отставку вскоре после отставки главы МВД Арсена Авакова. Это может говорить о желании максимально консолидировать силовой блок руках ОП накануне осени, когда многие прочат массовые протесы. И из-за экономической ситуации, и из-за прогнозируемого роста тарифов, и в случае попыток власти протянуть ту же "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство".

Напомним, эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!