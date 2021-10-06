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Зеленский встретился с Штайнмайером: о чем говорили

Зеленский напомнил, что Украина не поддерживает запуск "Северного потока-2"

6 октября 2021, 23:32
Автор:

Антон Рудак

Поезидент Украины Владимир Зеленский встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, который приехал поучаствовать в мероприятиях к годовщине трагедии Бабьего Яра. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский встретился с Штайнмайером: о чем говорили

Зеленский на встрече с Штайнмаером, фото Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что посещение Киева Штайнмайером важно для Украины. По его словам, Германия важный партнер Украины в Европе.

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", — сказал Владимир Зеленский.

Лидеры двух стран не обошли вниманием вопрос Донбасса. Президент Зеленский отметил, что Украина делает все, чтобы возобновить переговоры для прекращения войны на востоке и возвращения окупированных территорий в сой состав. Наша страна рассчитывает на поддержку Германии в рамках Нормандского формата.

Поговорили два президента и об энергетической безопасности. Зеленский напомнил, что Украина не поддерживает запуск "Северного потока-2".

"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины сказал немецкому коллеге, что наше государство до сих пор прикладывает усилия для вступления в НАТО и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что не собирается делать из Украины президентскую республику. Как рассказал глава государства, он не вмешивается в работу правительства и премьера. Владимир Зеленский отметил, что власть в Украине не концентрируется в руках президента, в любом случае, ему это не нужно.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-zustrich-z-federalnim-prezidentom-70965
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