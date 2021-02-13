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Зеленский встретился с моряками, которых в декабре похитили пираты: они рассказали о своей жизни в плену (ФОТО)

Сегодня освобожденные в январе из пиратского плена моряки прибыли в Киев

сегодня, 12:23
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с украинскими моряками судна Stevia, которые в конце 2020 года были захвачены пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

Зеленский встретился с моряками, которых в декабре похитили пираты: они рассказали о своей жизни в плену (ФОТО)

В Киев вернулись моряки, которых освободили из пиратского плена - фото: сайт Президента

В декабре прошлого года в водах Гвинейского залива пираты напали на судно Stevia и взяли в плен 8 членов экипажа. Шестеро из них были украинцами: Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

После получения информации о происшествии, украинские власти сразу же стали действовать. Начали работать в Министерстве иностранных дел. К счастью, в конце января 2021 года моряков удалось освободить из плена. Домой все вернулись живыми и невредимыми.

После освобождения их отправили в город Порт-Харкорт, что в Нигерии. Там они прошли необходимое медицинское обследование, а затем их перевезли в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они наконец прибыли в Киев и вернулись к своим семьям.

Зеленский встретился с моряками, которых в декабре похитили пираты: они рассказали о своей жизни в плену (ФОТО) - фото 2

В ходе встречи с Зеленским моряки рассказали о жизни в плену у пиратов. По их словам, похитители держали их в джунглях среди мангровых лесов. В той местности было очень много комаров. Все отметили, что было очень страшно, ведь вокруг них постоянно ходили люди с автоматами, которые круглосуточно наблюдали за ними. Сами же пираты были в состоянии наркотического опьянения.

"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди — приоритет. Поэтому — с возвращением! " — сказал морякам глава государства.

Также Зеленский предложил морякам пройти обследование, и восстановить здоровье в больнице "Феофания".

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том,  какую зарплату в январе получил Зеленский и его помощники, а также о том, что Зеленский попал впросак из-за поста в Twitter.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-ukrayinskimi-moryakami-iz-s-66501?fbclid=IwAR1Bs2oeyIkUXtFBXB817TLKss2BEMCc6dBtSqt5GAwBhA6T2vdL19U9eXs
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