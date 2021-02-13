Зеленский встретился с моряками, которых в декабре похитили пираты: они рассказали о своей жизни в плену (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в
Киеве с украинскими моряками судна Stevia, которые в конце 2020 года были захвачены пиратами в Гвинейском заливе.
Об этом сообщается в пресс-службе президента.
В Киев вернулись моряки, которых освободили из пиратского плена - фото: сайт Президента
В декабре прошлого года в водах Гвинейского залива пираты напали на судно Stevia и взяли в плен 8 членов экипажа. Шестеро
из них были украинцами: Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр
Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.
После получения информации о происшествии, украинские власти сразу же стали действовать. Начали работать в Министерстве иностранных дел. К счастью, в конце января 2021 года моряков удалось освободить из плена. Домой все вернулись живыми и невредимыми.
После освобождения их отправили в город Порт-Харкорт, что в Нигерии. Там они прошли необходимое медицинское обследование, а затем их перевезли в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они наконец прибыли в Киев и вернулись к своим семьям.
В ходе встречи с Зеленским моряки рассказали о жизни в плену у пиратов. По
их словам, похитители держали их в джунглях среди мангровых лесов. В той местности было очень много
комаров. Все отметили, что было очень страшно, ведь вокруг них постоянно ходили
люди с автоматами, которые круглосуточно наблюдали за ними. Сами же пираты были
в состоянии наркотического опьянения.
"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди
— приоритет. Поэтому — с возвращением! " — сказал морякам глава государства.
Также Зеленский предложил морякам пройти обследование, и восстановить здоровье в больнице "Феофания".
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какую зарплату в январе получил Зеленский и его помощники, а также о том, что Зеленский попал впросак из-за поста в Twitter.
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