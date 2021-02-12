Зеленский попал впросак из-за поста в Twitter (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, опубликовал в Twitter поздравление Китаю с началом Нового Года по Восточному календарю, но подобрал фотографию совсем другой страны. Пользователи соцсети тут же указали сразу на две ошибки, которые допустил гарант в своей публикации.

Фото из открытых источников

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Праздником Весны! В 10-ю годовщину стратегического украинско-китайского партнерства свидетельствую настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!" — говорится в сообщении Зеленского.

К посту была прикреплена фотография древнего храма, сделанная на площади Дурбар в Катманду (Непал). Оплошность тут же исправили, заменив снимок нейтральным изображением на праздничную тематику. Но, как известно, в Сети "скрины не горят". Первоначальная версия поздравления Зеленского с китайским праздником моментально разлетелась по социальным сетям.





Кроме того, в комментариях пользователи обратили внимание на то, можно ли вообще такое поздравление считать корректным и уместным. Дело в том, что большинство таких ресурсов, как и Twitter, в Китае попросту заблокированы.

Как сообщалось ранее, Сеть бурно обсуждала фото Шмыгаля с его "двойником". Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Бельгии, где встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Внешнее сходство двух представителей настолько поразительно, что в соцсети уже шутят о "найденном брате" и "размножении".

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