Зеленский попал впросак из-за поста в Twitter (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Президент Украины
Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, опубликовал в Twitter поздравление Китаю с
началом Нового Года по Восточному календарю, но подобрал фотографию совсем
другой страны. Пользователи соцсети тут же указали сразу на две ошибки, которые
допустил гарант в своей публикации.
Фото из открытых источников
К посту была прикреплена фотография древнего храма, сделанная на площади Дурбар в Катманду (Непал). Оплошность тут же исправили, заменив снимок нейтральным изображением на праздничную тематику. Но, как известно, в Сети "скрины не горят". Первоначальная версия поздравления Зеленского с китайским праздником моментально разлетелась по социальным сетям.
Кроме того, в
комментариях пользователи обратили внимание на то, можно ли вообще такое
поздравление считать корректным и уместным. Дело в том, что большинство таких
ресурсов, как и Twitter, в Китае попросту заблокированы.
Как сообщалось
ранее, Сеть
бурно обсуждала фото Шмыгаля с его "двойником". Так, премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Бельгии, где встретился с
президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Внешнее сходство двух
представителей настолько поразительно, что в соцсети уже шутят о
"найденном брате" и "размножении".
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