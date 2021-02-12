Стало известно, какую зарплату в январе получил Зеленский и его помощники

Появилась информация о том, какую зарплату в январе получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и его помощники из Офиса Президента (ОП). Об этом сообщает издание Капитал, ссылаясь на данные, опубликованные на сайте Spending.

Зеленский заработал меньше, чем его помощники - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, глава государства получил заработную плану за январь 2021 года в размере 22 540 гривен. Об этом свидетельствует квитанция, опубликованная на сайте, где указано, что Государственное управление делами Украины выплатило Зеленскому эту сумму.





Интересно, что практически все помощники Зеленского из Офиса Президента получили зарплату больше, чем у главы государства. Самая высокая заработная плата была у руководителя Аппарата Алексея Днепрова. Ему было перечислено 74,3 тысячи гривен.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко получил в январе 59,8 тысячи гривен. Руководитель ОП Ермак Андрей заработал 37 000 гривен. Замы Ермака Юлия Соколовская, Андрей Смирнов и Юлия Свириденко получили в январе чуть больше 30 тысяч гривен.

Отмечается, что меньше всех из помощников Зеленского получил Олег Татаров. В январе ему была перечислена зарплата в размере 21,9 тыс. грн. Известно, что в целом в январе было перечислено более 14 млн гривен работникам Офиса Президента.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Зеленский ответил на предложение Порошенко насчет закона о коллаборантах. Также сайт информировал о том, что Зеленский заявил о возможности отмены карантина в Украине, но снятие ограничений подействует не на всех.

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