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Стало известно, какую зарплату в январе получил Зеленский и его помощники

Зеленский заработал меньше, чем помощники

сегодня, 16:01
Автор:

Мокрик Анастасия

Появилась информация о том, какую зарплату в январе получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и его помощники из Офиса Президента (ОП). Об этом сообщает издание Капитал, ссылаясь на данные, опубликованные на сайте Spending.

Стало известно, какую зарплату в январе получил Зеленский и его помощники

Зеленский заработал меньше, чем его помощники - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, глава государства получил заработную плану за январь 2021 года в размере 22 540 гривен. Об этом свидетельствует квитанция, опубликованная на сайте, где указано, что Государственное управление делами Украины выплатило Зеленскому эту сумму.

Стало известно, какую зарплату в январе получил Зеленский и его помощники - фото 2

Интересно, что практически все помощники Зеленского из Офиса Президента получили зарплату больше, чем у главы государства. Самая высокая заработная плата была у руководителя Аппарата Алексея Днепрова. Ему было перечислено 74,3 тысячи гривен.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко получил в январе 59,8 тысячи гривен. Руководитель ОП Ермак Андрей заработал 37 000 гривен. Замы Ермака Юлия Соколовская, Андрей Смирнов и Юлия Свириденко получили в январе чуть больше 30 тысяч гривен.

Отмечается, что меньше всех из помощников Зеленского получил Олег Татаров. В январе ему была перечислена зарплата в размере 21,9 тыс. грн. Известно, что в целом в январе было перечислено более 14 млн гривен работникам Офиса Президента. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Зеленский ответил на предложение Порошенко насчет закона о коллаборантах. Также сайт информировал о том, что Зеленский заявил о возможности отмены карантина в Украине, но снятие ограничений подействует не на всех. 



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Источник: https://www.capital.ua/ru/news/151820-zelenskiy-v-yanvare-poluchil-22-5-tysyachi-griven-zarplaty
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