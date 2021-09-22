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Зеленский встретился с генсеком и председателем Генассамблеи ООН: о чем говорили

Владимир Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН – самой влиятельной международной организации

сегодня, 07:15
Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства имел встречу и разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с недавно занявшим свой пост председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укринформ".

Зеленский встретился с генсеком и председателем Генассамблеи ООН: о чем говорили

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Переговоры состоялись в штаб-квартире ООН. Главная тема, которую озвучил Владимир Зеленский во время беседы с Гутеррешем и Шахидом касалась поддержки со стороны ООН Крымской платформы. 

Общаясь с представителями масс-медиа пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что изначально, как только появилась идея создать и запустить Крымскую платформу, то были взяты за основу именно резолюции ООН, а также международное право. Сергей Никифоров обратил внимание журналистов на важно моменте. На учредительном саммите Крымской платформы в Киеве были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было. При этом поддержка со стороны ООН очень важна для Украины.

Спикер президента добавил, Москва задействовала все свои рычаги, чтобы вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" не попал в повестку дня Генассамблеи, но большинство стран не согласились с такой позицией Кремля и вопрос попал в повестку дня.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Крымская платформа" не прошла зря и Россию может ждать блок новых санкций. Декларация "Крымской платформы" содержит обязательство рассмотреть введение новых санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии.

Также ранее издание "Комментарии" писало – Россия пыталась сорвать проведение саммита "Крымской платформы".


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319699-zelenskij-proviv-peregovori-z-gensekom-ta-golovou-genasamblei-oon.html
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