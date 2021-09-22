Зеленский встретился с генсеком и председателем Генассамблеи ООН: о чем говорили

Глава украинского государства имел встречу и разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с недавно занявшим свой пост председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Переговоры состоялись в штаб-квартире ООН. Главная тема, которую озвучил Владимир Зеленский во время беседы с Гутеррешем и Шахидом касалась поддержки со стороны ООН Крымской платформы.

Общаясь с представителями масс-медиа пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что изначально, как только появилась идея создать и запустить Крымскую платформу, то были взяты за основу именно резолюции ООН, а также международное право. Сергей Никифоров обратил внимание журналистов на важно моменте. На учредительном саммите Крымской платформы в Киеве были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было. При этом поддержка со стороны ООН очень важна для Украины.

Спикер президента добавил, Москва задействовала все свои рычаги, чтобы вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" не попал в повестку дня Генассамблеи, но большинство стран не согласились с такой позицией Кремля и вопрос попал в повестку дня.

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