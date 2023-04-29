Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении и возврате Крыма

Украина продолжает подготовку к контрнаступлению и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства Владимир Зеленский сделал в интервью "Yle".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В то же время, президент отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок сбоя западными партнерами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — заявил Владимир Зеленский.

Он также сказал, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.

"Они (Ред. – россияне) боятся нас, а также последствий, если они отступят", — говорит президент.

В свою очередь глава государства не стал разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Но, как отмечает Yle, согласно предварительным заявлениям ряда человек, он запланирован на конец весны или начало лета.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал новый скандальный указ касательно украинцев на оккупированных территориях. Теперь тех из них, кто не принял гражданство России в оккупации, могут "выдворить". Параллельно с этим появилась информация (со ссылкой на секретные документы Пентагона), что России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями. Связаны ли последние путинские указы о паспортизации с обозначенными проблемами оккупантов? Какие риски это несет для украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии давят на него, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности.



