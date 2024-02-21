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Зеленский впервые за долгое время встретился со "слугами". Какие проблемы обсудили

В среду, 21 февраля, президент Владимир Зеленский впервые с момента полномасштабного вторжения России посетил заседание фракции «Слуга народа», об этом в Телеграмме сообщил глава фракции Давид Арахамия

сегодня, 20:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Арахамии, Зеленский и раньше хотел встретиться с народными депутатами, однако этого никак не могли сделать из-за его напряженного графика.

Зеленский впервые за долгое время встретился со "слугами". Какие проблемы обсудили

Владимир Зеленский

При этом Арахамия сообщила, что целью встречи президента с депутатами стала синхронизация усилий, а также усиление отдельных направлений в работе.

"Это нормальная практика для всех крупных команд",
– подчеркнул Арахамия.

Кроме того, он сообщил, что депутаты обсуждали с президентом происходящее на фронте, экономику, помощь западных партнеров. Также они уделили внимание вопросу сохранения единства в обществе.

Как сказал Арахамия, народные депутаты в том числе и парламент в целом получил задачи именно по этим направлениям.

"Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами",
– подчеркнул Арахамия.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что основным вызовом для Верховной Рады станет принятие во втором чтении правительственного законопроекта о мобилизации, в который уже поданы тысячи правок. При этом народные депутаты хотят скорректировать сроки демобилизации, урегулировать вопросы с отсрочкой для аспирантов и людьми, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью. Также депутатам не нравятся наказания для уклоняющихся от мобилизации, они называют их не соответствующими Конституции.

При этом нардеп Федор Вениславский подчеркнул , что народные депутаты имеют право вносить правки в законопроект о мобилизации до конца дня 21 февраля, поэтому 22 февраля оборонный комитет приступит к их рассмотрению, говорит Вениславский. Политик прогнозирует, что правок будет очень много, поэтому, скорее всего, их будут рассматривать в течение трех дней. Хотя впоследствии в Верховной Раде заявили, что на рассмотрение правок уйдет минимум неделю.




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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/349
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