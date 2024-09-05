logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский впервые решился на такой шаг за время войны: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский впервые решился на такой шаг за время войны: о чем речь

Президент заявил, что перестановка в Кабмине является частью попытки "придать новые силы" украинскому институту

сегодня, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский проводит самые большие кадровые изменения в правительстве во время войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Зеленский впервые решился на такой шаг за время войны: о чем речь

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, что кардинальные изменения возмутили некоторых критиков Зеленского, выразивших обеспокоенность тем, что перестановка была способом для президента еще больше укрепить власть путем назначения лояльных людей.

Авторы материала обращают внимание, что Владимир Зеленский сказал, что перестановка является частью попытки "придать новые силы" украинскому институту, но предоставил скупые подробности о том, почему, в частности, он попросил отставки Кулебы и полдесятка других высокопоставленных членов Кабинета министров.

По Киеву месяцами ходили слухи о возможной отставке Кулебы, чье общение с западными союзниками Украины часто считалось слишком независимым для Зеленского.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в украинское правительство было внесено много кадровых изменений, в том числе заменены министр обороны, главнокомандующий Вооруженными силами, а также руководители внешней и внутренней разведки.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что более половины нынешнего правительства Украины будут перемещены или заменены в ближайшие дни.

"Как и было обещано, на этой неделе можно ожидать серьезной перезагрузки правительства", — сообщил он поздно во вторник, назвав среду "днем увольнения".

Авторы материала отмечают, что перестановки происходят в решающий момент войны, когда Киев пытается сдержать эскалацию наступления Москвы на востоке Украины, в то же время спеша укрепить контроль над примерно 1000 квадратными километрами территории, которую он захватил в Курской области России.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему министры отказываются работать под управлением Ермака: о чем говорит кадровая тряска. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости