Зеленский впервые решился на такой шаг за время войны: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский проводит самые большие кадровые изменения в правительстве во время войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, что кардинальные изменения возмутили некоторых критиков Зеленского, выразивших обеспокоенность тем, что перестановка была способом для президента еще больше укрепить власть путем назначения лояльных людей.

Авторы материала обращают внимание, что Владимир Зеленский сказал, что перестановка является частью попытки "придать новые силы" украинскому институту, но предоставил скупые подробности о том, почему, в частности, он попросил отставки Кулебы и полдесятка других высокопоставленных членов Кабинета министров.

По Киеву месяцами ходили слухи о возможной отставке Кулебы, чье общение с западными союзниками Украины часто считалось слишком независимым для Зеленского.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в украинское правительство было внесено много кадровых изменений, в том числе заменены министр обороны, главнокомандующий Вооруженными силами, а также руководители внешней и внутренней разведки.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что более половины нынешнего правительства Украины будут перемещены или заменены в ближайшие дни.

"Как и было обещано, на этой неделе можно ожидать серьезной перезагрузки правительства", — сообщил он поздно во вторник, назвав среду "днем увольнения".

Авторы материала отмечают, что перестановки происходят в решающий момент войны, когда Киев пытается сдержать эскалацию наступления Москвы на востоке Украины, в то же время спеша укрепить контроль над примерно 1000 квадратными километрами территории, которую он захватил в Курской области России.

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