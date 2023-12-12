Зеленский в США назвал ключевую цель на 2024 год

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал цели Украины на следующий – 2024 год. Украина продолжит двигаться к победе в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины заявил, выступая в Национальном университете обороны в Вашингтоне.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем была тогда у президента США Рональда Рейгана.
Зеленский заявил, что очень важно, чтобы политика даже не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие нужно для их защиты, свобода всегда требует единства.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский после визита в Аргентину, где присутствовал на инаугурации нового руководителя этой страны, а также провел ряд переговоров, отправился в США. Там запланирована его встреча с президентом Джо Байденом, а также представителями Конгресса. Какие ожидания от этого визита? Есть ли шанс на разблокирование многомиллиардной помощи Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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