Зеленский в США назвал ключевую цель на 2024 год

Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал цели Украины на следующий – 2024 год. Украина продолжит двигаться к победе в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины заявил, выступая в Национальном университете обороны в Вашингтоне.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Такие люди, как российский диктатор Владимир Путин, не должны даже надеяться завоевать свободу. И мы можем показать нашим детям и внукам, что такое настоящая уверенность, как она была показана нам... Нам, когда в Берлине были произнесены великие слова: "Разрушьте эту стену", — заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем была тогда у президента США Рональда Рейгана.

"Я верю, что это наши общие цели – чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена; чтобы свобода, как и тогда, доказала, что, "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей"; и чтобы в следующем году, в 2024-м, агрессия нынешнего врага свободного мира начала рушиться, как та стена. И мы сможем сделать это реальностью", — добавил он.

Зеленский заявил, что очень важно, чтобы политика даже не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие нужно для их защиты, свобода всегда требует единства.

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