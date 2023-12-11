Из Аргентины в США: может ли помочь визит Зеленского с разблокированием помощи Украине

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Аргентину, где присутствовал на инаугурации нового руководителя этой страны, а также провел ряд переговоров, направляется в США. Там запланирована его встреча с президентом Джо Байденом, а также представителями Конгресса. Какие ожидания от этого визита? Есть ли шанс на разблокирование многомиллиардной помощи Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:
Контакт с новым аргентинским лидером точно не помешает, считает эксперт. По его словам, фокус в регионе часто на Бразилии, но есть и другие важные игроки. Учитывая якобы проукраинскую позицию Милея, ее было бы неплохо закрепить, отмечает Владимир Дубовик.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий не верит, что республиканцы проголосуют за законопроект о поддержке Украины только потому, что перед ними выступит Зеленский.
Вопрос границы, акцентирует он, принципиален для республиканцев. И, если Байден реально хочет помочь Украине – он пойдет на уступки своим оппонентам касательно укрепления границы с Мексикой и ужесточения миграционного законодательства, считает Алексей Голобуцкий.
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Ігор
сегодня, 15:15
Якби маразм Байден хотів, він би давно знайшов компромісне рішення. Але демократам треба просто знайти вихід з тієї шкоди яку вони наробили в світі. Демократам треба цап відбувайло на кого можна списати всі прорахунки. Тому вони зацікавлені у такому розвитку подій. Ще спробуємо побачити шоу Фюрера, історія повторюється. Промова Зе Бендера перед мешканцями Васюків. Гітлера теж приймали у парламентах та називали самим впливовим у світі, просто хотіли використати його як зброю проти комунізму, але не вийшло. Врожай був дуже смертельним. Ще й страждання інших приписали собі божі шахраї.