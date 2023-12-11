Из Аргентины в США: может ли помочь визит Зеленского с разблокированием помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Аргентину, где присутствовал на инаугурации нового руководителя этой страны, а также провел ряд переговоров, направляется в США. Там запланирована его встреча с президентом Джо Байденом, а также представителями Конгресса. Какие ожидания от этого визита? Есть ли шанс на разблокирование многомиллиардной помощи Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В Белом Доме считают, что личное присутствие Зеленского может помочь принять новый пакет помощи Украине

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

"Теперь стала лучше понятна вся география поездки президента Зеленского, учитывая, что из Южной Америки он отправится в США. Что касается визита в Аргентину, то его следует рассматривать, по моему мнению, как попытку усилить коммуникацию Украины в этом регионе, лучше объяснить нашу позицию и понять позиции наших партнеров в регионе".

Контакт с новым аргентинским лидером точно не помешает, считает эксперт. По его словам, фокус в регионе часто на Бразилии, но есть и другие важные игроки. Учитывая якобы проукраинскую позицию Милея, ее было бы неплохо закрепить, отмечает Владимир Дубовик.

"В Вашингтоне президент проведет встречи вживую, что видимо все же лучше, чем видео обращение. Очевидно, что в Белом Доме считают, что личное присутствие Зеленского может помочь принять новый пакет помощи Украине. Почти год назад, перед Новым годом, Зеленский осуществил другой визит в США, и тогда он способствовал увеличению поддержки. Посмотрим, что будет на сей раз. Но пробовать нужно", – констатирует эксперт.

Вопрос границы принципиален для республиканцев

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий не верит, что республиканцы проголосуют за законопроект о поддержке Украины только потому, что перед ними выступит Зеленский.

Понятно, что есть немалое количество избирателей украинского происхождения. Но и это не аргумент", – отмечает эксперт. "Ну, что он может им сказать? Какой аргумент может привести – больше тех, что уже приводили Байден и члены его Администрации

Вопрос границы, акцентирует он, принципиален для республиканцев. И, если Байден реально хочет помочь Украине – он пойдет на уступки своим оппонентам касательно укрепления границы с Мексикой и ужесточения миграционного законодательства, считает Алексей Голобуцкий.

то и поддержка Украине (а по ходу и Израилю, и Тайваню) будет выделена. Это был бы идеальный для нас вариант, – подчеркивает эксперт. – Впрочем, учитывая, какая у нас ситуация с дипломатией (мягко говоря, не самая радужная), всё может быть". "Если тут республиканцы и демократы сумели найти компромисс

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