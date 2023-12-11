logo

BTC/USD

41841.92

ETH/USD

2219.84

LTC/USD

72.45

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Из Аргентины в США: может ли помочь визит Зеленского с разблокированием помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Из Аргентины в США: может ли помочь визит Зеленского с разблокированием помощи Украине

Почти год назад, перед Новым годом, Зеленский осуществил другой визит в США, и тогда он способствовал увеличению поддержки

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Аргентинугде присутствовал на инаугурации нового руководителя этой страны, а также провел ряд переговоровнаправляется в США. Там запланирована его встреча с президентом Джо Байденом,  а также представителями Конгресса. Какие ожидания от этого визита? Есть ли шанс на разблокирование многомиллиардной помощи УкраинеИздание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Из Аргентины в США: может ли помочь визит Зеленского с разблокированием помощи Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В Белом Доме считают, что личное присутствие Зеленского может помочь принять новый пакет помощи Украине

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:


"Теперь стала лучше понятна вся география поездки президента Зеленского, учитывая, что из Южной Америки он отправится в США. Что касается визита в Аргентину, то его следует рассматривать, по моему мнению, как попытку усилить коммуникацию Украины в этом регионе, лучше объяснить нашу позицию и понять позиции наших партнеров в регионе".

Контакт с новым аргентинским лидером точно не помешает, считает эксперт. По его словам, фокус в регионе часто на Бразилии, но есть и другие важные игроки. Учитывая якобы проукраинскую позицию Милея, ее было бы неплохо закрепить, отмечает Владимир Дубовик.

"В Вашингтоне президент проведет встречи вживую, что видимо все же лучше, чем видео обращение. Очевидно, что в Белом Доме считают, что личное присутствие Зеленского может помочь принять новый пакет помощи Украине. Почти год назад, перед Новым годом, Зеленский осуществил другой визит в США, и тогда он способствовал увеличению поддержки. Посмотрим, что будет на сей раз. Но пробовать нужно", – констатирует эксперт.

Вопрос границы принципиален для республиканцев

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий не верит, что республиканцы проголосуют за законопроект о поддержке Украины только потому, что перед ними выступит Зеленский.

"Ну, что он может им сказать? Какой аргумент может привести – больше тех, что уже приводили Байден и члены его АдминистрацииПонятно, что есть немалое количество избирателей украинского происхождения. Но и это не аргумент", – отмечает эксперт.

Вопрос границы, акцентирует он, принципиален для республиканцев. И, если Байден реально хочет помочь Украине – он пойдет на уступки своим оппонентам касательно укрепления границы с Мексикой и ужесточения миграционного законодательства, считает Алексей Голобуцкий.

"Если тут республиканцы и демократы сумели найти компромиссто и поддержка Украине (а по ходу и Израилю, и Тайваню) будет выделена. Это был бы идеальный для нас вариант, – подчеркивает эксперт. – Впрочем, учитывая, какая у нас ситуация с дипломатией (мягко говоря, не самая радужная), всё может быть".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему уступаем на информационном фронте: как изменить ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:15

Якби маразм Байден хотів, він би давно знайшов компромісне рішення. Але демократам треба просто знайти вихід з тієї шкоди яку вони наробили в світі. Демократам треба цап відбувайло на кого можна списати всі прорахунки. Тому вони зацікавлені у такому розвитку подій. Ще спробуємо побачити шоу Фюрера, історія повторюється. Промова Зе Бендера перед мешканцями Васюків. Гітлера теж приймали у парламентах та називали самим впливовим у світі, просто хотіли використати його як зброю проти комунізму, але не вийшло. Врожай був дуже смертельним. Ще й страждання інших приписали собі божі шахраї.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!