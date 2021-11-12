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Зеленский в разговоре с премьером Грузии озвучил просьбу, касаемо Саакашвили

Зеленский поговорил о Саакашвили с премьером Грузии, просит о допуске украинских врачей

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Грузии Иракли Гарибашвили. В ходе разговора украинский лидер призвал грузинскую сторону не нарушать права Михаила Саакашвили. Как информирует издание "Комментарии", данную информацию подает сайт Офиса президента.

Зеленский в разговоре с премьером Грузии озвучил просьбу, касаемо Саакашвили

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины подчеркнул, обсуждая дальнейшую судьбу Саакашвили важно придерживаться норм международного права. Также Зеленский сделал акцент на том, что к Саакашвили недопустимо применение какого-либо принуждения. Также Саакашвили должен иметь право на встречи со своими родными и близкими, даже находясь в заключении.

Также Владимир Зеленский высказал просьбу о том, чтобы грузинская сторона не была против того, чтобы украинские врачи смогли осмотреть Саакашвили, учитывая ухудшения здоровья грузинского оппозиционера.

Читайте на портале "Комментарии" анализ от наших экспертов ситуации в которой оказалась Украина в связи с задержанием в Грузии Михаила Саакашвили. Сразу после задержания Саакашвили поспешил заявить, что с ним пытаются расправиться, как с лидером оппозиции. В знак протеста с действиями властей Грузии политик объявил голодовку.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Михаил Саакашвили согласился на медицинскую помощь после выполнения своего условия. Грузинские власти решили его прямого общения со своим адвокатом. Саакашвили потребовал его общение возобновить. Пока условие не было выполнено грузинский политик заявлял, что он готов пожертвовать своей жизнью, ради борьбы с режимом.



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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-premyer-minist-71545
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