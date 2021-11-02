Зеленский в Глазго рассказал об общей угрозе для всего мира

Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции ООН по изменению климата обратился к лидерам государств с призывом "глобального потепления в отношениях" и напомнил мировому сообществу о невыполнении гарантий, которые получила Украина на заре своей независимости. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что глобальное потепление, которое сейчас беспокоит весь цивилизованный мир, можно будет остановить только в том случае, если между странами наступит глобальное потепление в отношениях. Потому что пока что о каком-то потеплении отношений говорить не приходится, ведь доверие тает из года в год, оно стремительно уменьшается. Гарантии на словах уже ничего не стоят.

Как пример, президент Украины предложил вспомнить не такую далекую историю, а именно 1994 год, когда украинское государство было заверено мировыми лидера в гарантиях безопасности, но которое впоследствии оказались лишь пустыми обещаниями. И в итоге пострадала не только Украина, но и вся Земля. На планере появилось "две экобомбы в центре Европы".

По словам Зеленского, природа Крымского полуострова пострадала от оккупации России и теперь о флоре и фауне никто не говорит, потому что Москва использует захваченную украинскую территорию исключительно как свою военную базу. Вторя "экобомба" появилась на оккупированной части Донбасса. Президент подчеркнул, затопление шахт, деградация почв, нехватка питьевой воды – все это не прошло бесследно. И теперь все это наносит огромный вред не только Украине, но и всему миру. Лидер украинцев отметил, что можно вспомнить взрыв на ЧАЭС. По факту это произошло на территории Украины, но впоследствии коснулось всего мира. То же самое и в Крыму, и на Донбассе.

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