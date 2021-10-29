Зеленский призвал украинцев включить мозг и вакцинироваться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой "выключить соцсети и включить мозг", побыстрее принимая решение о вакцинации. Как информирует портал "Комментарии", так президент прокомментировал рост заболеваемости COVID-19, пишет "УНИАН".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам Владимира Зеленского, к сожалению каждый день в мире фиксирую все новые и новые антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. Украина в этом плане не исключение. Статистика говорит о не очень утешительных показателях.

Президент отметил, с осложнениями от COVID-19 ежедневно не справляются приблизительно 700 наших соотечественников. Поэтому выход из сложившейся ситуации может быть только один – массовая вакцинация. Другого пути быть просто не может. Зеленский призвал украинцев включить мышление, отбросив ту информацию о вакцинации, которая есть в соцсетях.

Отдельно Владимир Зеленский обратился к чиновникам на местах. Глава государства попросил управленцев поставить на первое место именно вакцинацию. Других вопросов на первом месте быть просто не может.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский назвал единственный выход, как избежать введения всеукраинского локдауна, к которому стремительно приближается Украина. При этом глава государства отметил, что он лично не поддерживает идею о введении локдауна, потому что это существенно затормозит возобновление экономики.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что некоторые религиозные лидеры наотрез отказываются соглашаться с трем, что вакцинация против коронавируса действительно необходима и не несет вред организму. Подробно об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.





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