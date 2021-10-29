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Зеленский призвал украинцев включить мозг и вакцинироваться

Единственным выходом президент считает наращивание темпов вакцинации

сегодня, 15:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой "выключить соцсети и включить мозг", побыстрее принимая решение о вакцинации. Как информирует портал "Комментарии", так президент прокомментировал рост заболеваемости COVID-19, пишет "УНИАН".

Зеленский призвал украинцев включить мозг и вакцинироваться

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам Владимира Зеленского, к сожалению каждый день в мире фиксирую все новые и новые антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. Украина в этом плане не исключение. Статистика говорит о не очень утешительных показателях.

Президент отметил, с осложнениями от COVID-19 ежедневно не справляются приблизительно 700 наших соотечественников. Поэтому выход из сложившейся ситуации может быть только один – массовая вакцинация. Другого пути быть просто не может. Зеленский призвал украинцев включить мышление, отбросив ту информацию о вакцинации, которая есть в соцсетях.

Отдельно Владимир Зеленский обратился к чиновникам на местах. Глава государства попросил управленцев поставить на первое место именно вакцинацию. Других вопросов на первом месте быть просто не может. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский назвал единственный выход, как избежать введения всеукраинского локдауна, к которому стремительно приближается Украина. При этом глава государства отметил, что он лично не поддерживает идею о введении локдауна, потому что это существенно затормозит возобновление экономики.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что некоторые религиозные лидеры наотрез отказываются соглашаться с трем, что вакцинация против коронавируса действительно необходима и не несет вред организму. Подробно об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.



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Источник: https://www.unian.net/society/otklyuchite-socseti-i-vklyuchite-mozg-zelenskiy-prizval-ukraincev-vakcinirovatsya-ot-covid-19-novosti-ukrainy-11592805.html
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comments

Обсуждения

Субъективно о объективном

сегодня, 15:25

Ой. я не можу! Воно сказало: "...включить мозг". Зе-болван, не умничай! Тебе это не идет!

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