Зеленский упрекнул ООН, сделав резкое заявление о саммите БРИКС в Казани

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Кравцев Сергей
Устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе третьего парламентского саммита Крымской платформы сделал президент Украины Владимир Зеленский, намекнув, что на путинском саммите в Казани звучат призывы о якобы "недопущении напряжения", а в это самое время северокорейские войска могут перемещаться ближе к украинской границе.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне победит тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.
Отметим, в ходе этого же мероприятия президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что саммит мира и плане победы, который он недавно презентовал в Верховной Раде, взаимосвязаны. Ведь, когда план победы Украины будет реализован, представителей России можно будет увидеть на саммите мира. Тогда также можно будет говорить о реализации формулы мира.
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