Зеленский упрекнул ООН, сделав резкое заявление о саммите БРИКС в Казани

Устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе третьего парламентского саммита Крымской платформы сделал президент Украины Владимир Зеленский, намекнув, что на путинском саммите в Казани звучат призывы о якобы "недопущении напряжения", а в это самое время северокорейские войска могут перемещаться ближе к украинской границе.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"И сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем – победит не преступник. Не тот, кто разрушает. Не тот, кто депортирует", — заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне победит тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.

Отметим, в ходе этого же мероприятия президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что саммит мира и плане победы, который он недавно презентовал в Верховной Раде, взаимосвязаны. Ведь, когда план победы Украины будет реализован, представителей России можно будет увидеть на саммите мира. Тогда также можно будет говорить о реализации формулы мира.

"Когда и, если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", — отметил глава государства.

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