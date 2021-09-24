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Главная Новости Политика президент Зеленский стал новым олигархом, - экс-министр финансов Украины
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Зеленский стал новым олигархом, - экс-министр финансов Украины

Президент Украины влияет на все ветви власти и экономику

сегодня, 10:55
Автор:

Антон Рудак

Президент Украины Владимир Зеленский теперь попадает под категорию олигарха. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook бывший министр финансов Игорь Уманский.

Зеленский стал новым олигархом, - экс-министр финансов Украины

Владимир Зеленский, фото "Укринформ"

Экс-министр считает, что в лице Зеленского гражданин наделен максимальной властью. Президент сейчас является председателем законодательной власти, фактическим руководителем правительства и распорядителем судебной системы. Игорь Уманский приводит несколько тезисов, согласно которым доказывает, что Зеленский является олигархом. По его словам, Зеленский использует политическую власть для увеличения дохода своих друзей.

"Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция. По тайным слухам, с этой коррупции будто даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах", — сообщает Игорь Уманский.

Следующий тезис, о котором пишет Игорь Уманский, Зеленский контролирует СМИ. Хотя Зеленский не является владельцем ни одного СМИ, но он оказывает значительное влияние на ряд телеканалов.

"Не обязательно влиять финансово. А вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ — это 100% о нашем Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданина олигарха Зеленского в эфирах ТВ?", — говорит Игорь Уманский.

Также, по мнению Игоря Уманского, Зеленский имеет большой политический и экономический вес. Примером этого является "большое строительство". Финансирует президент и партию "Слуга народа", что является признаком олигарха. Владимир Зеленский осуществляет контроль над монополиями. Он влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю" и еще ряд предприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский во время своего выступления на Генассамблеи ООН, потролив Россию.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=341132727793470&id=116794833560595&m_entstream_source=feed_mobile
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Обсуждения

Влад

сегодня, 10:14

Антон Рудак - по тайным слухам выводы не делают. Вы историк из Беларуси - разберитесь с Лукашенко.

Правдоруб

сегодня, 10:02

Никто и не сомневается!!!

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