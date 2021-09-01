logo
Русский Українська

BTC/USD

47715.59

ETH/USD

3531.78

LTC/USD

174.94

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский сказал, сколько должно пройти лет, чтобы Украина преобразилась
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сказал, сколько должно пройти лет, чтобы Украина преобразилась

Зеленский в США рассказал, какой видит Украину через 5-10 лет

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что 5-10 лет Украине может хватить, чтобы стать настоящим форпостом безопасности, мультихабом, успешной и устойчивой страной, в которой каждый может реализовать себя. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Зеленский сказал, сколько должно пройти лет, чтобы Украина преобразилась

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам президента, у власти есть четкое виденье, какой должна стать наша страна через 5-10 лет. Это пошаговый план весомых изменений в разных сферах. Главное – это то, что Украина должна стать успешным государством, где каждый сможет себя реализовать.

Владимир Зеленский высказал уверенность, что Украина ближайшие годы должна стать "форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Президент высказал надежду, что благодаря сотрудничеству с США удастся доиться весомых изменений внутри Украины, преобразовав ее экономику. Документ под названием "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" как раз и определяет план развития Украины на ближайшую перспективу.

Также президент назвал главную его цель, которая заключается в том, чтобы восстановить суверенитет станы, ее территориальную целостность.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина будет инициировать расширение Нормандского формата. Первыми предложение получили уже США. Зеленский заявил, что разрешении конфликта на востоке Украины должны быть заинтересованы страны Балтии, Польша, а не только Украина.

"Комментарии" также сообщали о том, что Зеленский в США высказал мнение о том, что Украине мало поддержки НАТО, а также попросил более конкретную помощь в создании современно мощного флота.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/u-nas-ye-chitke-bachennya-yakoyu-maye-stati-krayina-cherez-p-70473
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ