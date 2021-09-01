Зеленский сказал, сколько должно пройти лет, чтобы Украина преобразилась

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что 5-10 лет Украине может хватить, чтобы стать настоящим форпостом безопасности, мультихабом, успешной и устойчивой страной, в которой каждый может реализовать себя. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам президента, у власти есть четкое виденье, какой должна стать наша страна через 5-10 лет. Это пошаговый план весомых изменений в разных сферах. Главное – это то, что Украина должна стать успешным государством, где каждый сможет себя реализовать.

Владимир Зеленский высказал уверенность, что Украина ближайшие годы должна стать "форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Президент высказал надежду, что благодаря сотрудничеству с США удастся доиться весомых изменений внутри Украины, преобразовав ее экономику. Документ под названием "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" как раз и определяет план развития Украины на ближайшую перспективу.

Также президент назвал главную его цель, которая заключается в том, чтобы восстановить суверенитет станы, ее территориальную целостность.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина будет инициировать расширение Нормандского формата. Первыми предложение получили уже США. Зеленский заявил, что разрешении конфликта на востоке Украины должны быть заинтересованы страны Балтии, Польша, а не только Украина.

"Комментарии" также сообщали о том, что Зеленский в США высказал мнение о том, что Украине мало поддержки НАТО, а также попросил более конкретную помощь в создании современно мощного флота.





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