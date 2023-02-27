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Зеленский спрогнозировал, как отстранят Путина от власти в России

По мнению президента Украины, Владимира Путина в конце концов убьет его ближайшее оцепление.

сегодня, 11:16
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Автор:

Slava Kot

24 февраля вышел фильм "Год", в котором рассказывается о первом году вторжения Российской Федерации в Украину. В один момент президент Украины ответил, кто, по его мнению, убьет Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на YouTube-канал автора фильма Дмитрия Комарова.

Зеленский спрогнозировал, как отстранят Путина от власти в России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров с начала войны стал военным корреспондентом, посетил и зафиксировал военные преступления россиян в таких городах как Буча, Гостомель, Изюм и другие. В ходе войны Комаров несколько раз встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и взял у него интервью. Части из этих разговоров попали в фильм "Год". В одном моменте Зеленский рассказывает, как, по его мнению, устранят Путина.


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"Обязательно наступит момент, когда хрупкость режима Путина будет ощутима внутри российского государства. И тогда хищники съедят хищника. Они найдут причину убить убийцу", – сказал президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский показал комнату, где он живет с начала войны. В гардеробной президента Комаров нашел пиджак, который является не типичной одеждой для президента Украины во время войны. Однако Зеленский подчеркнул, что наденет его после войны как символ победы.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины назвал самый ужасный момент войны. Этим моментом назвал то, что обнаружили в Буче после деоккупации города. Тогда на улицах Бучи лежали убитые украинцы, а у некоторых были следы пыток и завязаны руки, что подтверждает военные преступления России. Кроме того, Зеленского возмутила реакция Путина, утверждавшего, что это все фейки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EhssmUtN874&t=1911s&ab_channel=%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%A2
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