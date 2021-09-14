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Главная Новости Политика президент Зеленский сообщил, давил ли на него Дональд Трамп
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Зеленский сообщил, давил ли на него Дональд Трамп

На украинскую власть никто давить не может, говорит президент

сегодня, 19:00
Автор:

Антон Рудак

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал никакого давления со стороны Дональда Трампа, когда он был президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN, расшифровка которого есть на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский сообщил, давил ли на него Дональд Трамп

Владимир Зеленский, фото из открытых источников

По словам президента, никто не требовал обнародовать данные о расследовании, в отношении компании "Burisma" и вмешательства с территории Украины в выборы США в 2016 году.

"Я не считал, что на нас оказывается давление. Я всегда считал, что мы — независимая страна, и я чувствую себя амбициозным, независимым человеком, которому ежедневно надо учиться в лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом состоялся в таком русле ", — говорит Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил, что просто имел хорошие отношения с Дональдом Трампом и заручился поддержкой от США.

"Я думал только о своей стране, о помощи. Я не хотел ставить под угрозу военную помощь. И я хотел провести еще одну встречу в Белом доме, потому что моей стране это было нужно", — отвечал на вопросы журналиста президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, в каком случае Зеленский встретится с Путиным. По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Никифорова, украинский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы поставить вопрос оккупированных территорий. Российская Федерация, в свою очередь, не готова обсуждать подобные вопросы. Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что президент Украины хочет встретиться с российским лидером в любое время и в любом месте в рамках нейтральной территории.





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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=930533151007540
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Обсуждения

ККК

сегодня, 18:38

Какая тупая морда у этой пархатой свиньи! Интересно, есть хоть один недоумок который верит этому ублюдку?! Родители этой свиньи наверняка жалеют, что не спустили это дерьмо в унитаз!

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