Зеленский сообщил, давил ли на него Дональд Трамп

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Антон Рудак
Президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал никакого давления со стороны Дональда Трампа, когда он был президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN, расшифровка которого есть на сайте Офиса президента Украины.
Владимир Зеленский, фото из открытых источников
По словам президента, никто не требовал обнародовать данные о расследовании, в отношении компании "Burisma" и вмешательства с территории Украины в выборы США в 2016 году.
Владимир Зеленский сообщил, что просто имел хорошие отношения с Дональдом Трампом и заручился поддержкой от США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, в каком случае Зеленский встретится с Путиным. По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Никифорова, украинский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы поставить вопрос оккупированных территорий. Российская Федерация, в свою очередь, не готова обсуждать подобные вопросы. Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что президент Украины хочет встретиться с российским лидером в любое время и в любом месте в рамках нейтральной территории.
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ККК
сегодня, 18:38
Какая тупая морда у этой пархатой свиньи! Интересно, есть хоть один недоумок который верит этому ублюдку?! Родители этой свиньи наверняка жалеют, что не спустили это дерьмо в унитаз!