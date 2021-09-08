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Зеленский снова собирается в США: с какой целью

14 сентября состоится открытие 76-й сессии Генасамблеи ООН

сегодня, 15:42
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Украины Владимир Зеленский в конце месяца собирается снова посетить Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров изданию "РБК-Украина". 

Зеленский снова собирается в США: с какой целью

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Готовим визит в Нью-Йорк", -  сообщил представитель президента. 

Никифоров также добавил, что Зеленский отправится в Штаты, чтобы стать участником заседания Генеральной ассамблее ООН. 

К слову, 14 сентября состоится открытие 76-й сессии Генасамблеи. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Напомним, что 1 сентября украинский государственный глава провел переговоры с американским президентом Джозефом Байденом. Эксперты для издания "Комментарии" озвучили экономические итоги визита, рассказав, в каких вопросах возможен прогресс, а в каких ожидания, к сожалению, не оправдались. Кроме того, специалисты оценили успехи поездки в ракурсе агрессивной политики Российской Федерации. 

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Верховной Рады, в рамках которого намерение принять обращение украинского парламента к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA), превращается в настоящий триллер. Несмотря на то, что некоторые представители "Слуги народа" (СН) подписались под соответствующим обращением, инициированным нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, многие из них сейчас включили "обратный ход". Критика этого предложения звучит не только из уст член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, нардепа от СН Ирины Верещук, но и со стороны посла Украины в США Оксаны Маркаровой. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-sentyabre-poedet-ssha-1631103107.html
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