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Зеленский отреагировал на усилившиеся атаки России

Глава государства заявил, что Россия безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед

сегодня, 07:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска продолжают безуспешно пытаться атаковать на поле боя, но украинские защитники все равно продвигаются вперед. Но нужно признать – это продвижение идет намного медленнее, чем ожидалось. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "France 2" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на усилившиеся атаки России

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Россия пытается безуспешно контратаковать, а мы шаг за шагом продолжаем продвигаться. Но мы двигаемся не так быстро, как ожидалось и хотелось бы", – заявил президент.


Владимир Зеленский также отметил, что в глобальном плане время на стороне России, поэтому нельзя допускать, чтобы помощь Украине прервалась.

Вчера российские оккупанты начали наступление по всему восточному фронту. По всему восточному фронту противник перешел к активным наступательным действиям. Больше всего под массированным вражеским огнем оказалась Авдеевка.

Стоит отметить, последний месяц активно идут разговоры о том, что помощь Украине от США, так и ЕС может быть существенно сокращена. При этом западные лидеры продолжают утверждать, что ничего не поменялось и цивилизованный мир готов быть вместе с украинским народом столько, сколько это потребуется. Так на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".

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