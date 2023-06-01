Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны

Российско-украинская война будет продолжаться, пока Украина не одержит в ней полную победу. Кремль может прекратить ее раньше, дав команду российским оккупационным войскам покинуть захваченные ранее территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "NewsMaker.md".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"До нашей победы. Россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", — заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько будет продолжаться война.

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Отметим, сегодня президент Украины прибыл с официальным визитом в Кишинев, где он принимает участие во втором саммите Европейского политического сообщества. Саммит проходит в Молдове 1 июня. В нем должны принять участие 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже больше суток с массированной атаки дронов на Москву, которая заставила россиян понервничать. Появилась реакция Кремля, традиционно бравурная – от Минобороны РФ. В свою очередь, Офис президента Украины откровенно троллит страну-агрессора, в Вашингтоне касательно этой атаки высказались довольно сдержанно, а в Лондоне завили, что Украина имеет право на подобные действия. О чем говорит реакция сторон? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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