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Может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ: Зеленский назвал главное условие

Владимир Зеленский считает, что Китай должен потребовать от Москвы вывода всех войск с территории Украины

сегодня, 12:30
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Автор:

Кравцев Сергей

КНР может выступить посредником в достижении мира между Украиной и Россией только, если будет придерживаться позиции по выводу российских захватнических войск со всей территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью корейскому изданию "Chosun Ilbo" заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ: Зеленский назвал главное условие

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент высказал мнение, что Китай пытается ходить по канату где-то снаружи между Западом и Россией.


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"Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива фундаментальная. Потому что эта война началась в Украине и проходит здесь", — заявил Зеленский.

По его мнению, официальный Пекин может быть полезен для достижения мира только, если он публично озвучит четкую и понятную всем позицию о том, что российские войска должны покинуть все территории Украины.                                                                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай заявлял о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план" по окончании войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим.

Также издание "Комментарии" сообщало – мы готовы обсуждать любой мирный план: Дмитрий Кулеба сделал заявление о переговорах.




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Источник: https://www.chosun.com/international/international_general/2023/05/30/SQBSXEATQNANFFYYTJCGA3YBME/
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