Может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ: Зеленский назвал главное условие

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Кравцев Сергей
КНР может выступить посредником в достижении мира между Украиной и Россией только, если будет придерживаться позиции по выводу российских захватнических войск со всей территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью корейскому изданию "Chosun Ilbo" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент высказал мнение, что Китай пытается ходить по канату где-то снаружи между Западом и Россией.
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По его мнению, официальный Пекин может быть полезен для достижения мира только, если он публично озвучит четкую и понятную всем позицию о том, что российские войска должны покинуть все территории Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Китай заявлял о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план" по окончании войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим.
Также издание "Комментарии" сообщало – мы готовы обсуждать любой мирный план: Дмитрий Кулеба сделал заявление о переговорах.
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