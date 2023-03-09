Зеленский сделал заявление о будущем Запорожской АЭС

Запорожской атомная электростанция должна вернуться под полный украинский контроль. Другого алгоритма выхода из сложившейся ситуации нет и быть не может. Это вопрос глобальной, а не только украинской безопасности. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Обговорили (Ред. – с Антониу Гутерришем) то, как прекратить ядерный шантаж России и возобновить безопасность всех украинских атомных электростанций, нарушенных Россией. В частности, Запорожской АЭС. Атомная станция должна вернуться под полный украинский контроль", – заявил президент.

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Стоит также отметить, что глава государства акцентировал внимание на н том, что говорить о коллективной безопасности в Европе можно будет только после реализации всех пунктов формулы мира, которую предлагает Украина.

В свою очередь Антониу Гутерришем отметил, что безопасность и защита Запорожской АЭС жизненно важны.

"Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", — подчеркнул генсек ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало — Гутерриш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН.

Ранее "Комментарии" писали — видео расстрела украинского военнопленного : генсек ООН призвал соблюдать законы войны.