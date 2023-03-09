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Зеленский сделал заявление о будущем Запорожской АЭС

Глава государства считает, что безопасность на ЗАЭС может быть гарантирована только в случае передачи станции под контроль Украины

сегодня, 09:25 comments1344
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Автор:

Кравцев Сергей

Запорожской атомная электростанция должна вернуться под полный украинский контроль. Другого алгоритма выхода из сложившейся ситуации нет и быть не может. Это вопрос глобальной, а не только украинской безопасности. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сделал заявление о будущем Запорожской АЭС

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Обговорили (Ред. – с Антониу Гутерришем) то, как прекратить ядерный шантаж России и возобновить безопасность всех украинских атомных электростанций, нарушенных Россией. В частности, Запорожской АЭС. Атомная станция должна вернуться под полный украинский контроль", – заявил президент.


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Стоит также отметить, что глава государства акцентировал внимание на н том, что говорить о коллективной безопасности в Европе можно будет только после реализации всех пунктов формулы мира, которую предлагает Украина.

В свою очередь Антониу Гутерришем отметил, что безопасность и защита Запорожской АЭС жизненно важны.

"Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", — подчеркнул генсек ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало — Гутерриш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН.                                                                                   

Ранее "Комментарии" писали — видео расстрела украинского военнопленного: генсек ООН призвал соблюдать законы войны.



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Обсуждения

Борис Джонсон

сегодня, 10:06

ООН геть спаплюжена організація, як ії генсек. Вони "стурбовані" і більше нічого не можуть зробити! Давно треба розігнати цю ватну "богодельню"...

Ігор

сегодня, 09:51

Потешний щось нове сказав, про що ніхто не здогадувався? Це тому, що збитими ракетами не можуть похваляться. І треба відвернути увагу. Росія вдало розрахувала. Совок, міцно тримаючись за старе, совково святкував комуняцьке свято. Багато прогавив, пишатися нічим. Наступного разу на свято православних сектантів. Коли після бурхливої ночи фанатизм вишевати, прихильної до сильної буде стомлений.


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