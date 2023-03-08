Видео расстрела: генсек ООН призвал соблюдать законы войны

Во время своего сегодняшнего визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерриш высказал свою позицию по поводу шокирующего видео, на котором рашисты расстреливают безоружного украинского военнопленного. Его убили после отказа снять украинский шеврон и слов "Слава Украине!".

Рашисти розстріляли військовополоненого після його відмови зняти український шеврон

Генсек ООН не назвал конкретного виновника этого очевидного нарушения военного права, но призвал соблюдать законы войны:

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"Мы продолжим работать над решением гуманитарных проблем, в частности работать и помогать с обменом военнопленных. Ужасные кадры, когда украинский военнослужащий, очевидно, был убит, это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", — заявил генсек ООН.

Кроме того, Антониу Гутерриш заверил Владимира Зеленского, что "мы продолжим искать решения для достижения справедливого мира для народа Украины и мира".

Ранее представитель ООН подтвердил подлинность шокирующего видео:

"Нам известно об этом видео, опубликованном в соцсетях, на котором показано, как украинский солдат в плену, вероятно, казнен российскими вооруженными силами. На основании предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть аутентичным", – сказал представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс.

Имя мужчины, которого расстреляли россияне, сообщили украинские военные, им может быть Тимофей Николаевич Шадура. По версии известного украинского журналиста Юрия Бутусова, на видео – Мациевский Александр Игоревич.

По словам боевых побратимов погибшего, Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года. Проживал в Нежине. Александр раньше не имел опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения 24 февраля пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область. Он был человек с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было положиться и товарищам, и командиру. В ноябре его подразделение было переброшено в район города Бахмут, где он выполнял задания около месяца. Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром, и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был направлен в район боя.