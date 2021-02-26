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Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в НАТО

Президент хочет получить ПДЧ в НАТО

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление по поводу вступления нашей страны в НАТО. Он заявил, что главной целью Украины на сегодняшний день является получение плана действий для членства в Альянсе. Об этом Гарант сообщил во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в НАТО

Фото: ОП

Сообщается, что президент Зеленский и Генеральный секретарь Североатлантического Альянса обсудили вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления сотрудничества. 

Зеленский сообщил, что ближайшей целью Украины на сегодняшний день является получения плана действий для членства в НАТО. Президент Украины назвал этот вопрос наиболее актуальным для нашей страны. Он поблагодарил Столтенберга за то, что в НАТО поддерживают устремления Украины. 

Также президент заявил, что наша страна серьезно относится к реформам и укреплению сектора обороны. Зеленский сказал, что Украина и дальше готова продолжать стратегическое сотрудничество с НАТО, а также остается приверженной принципам верховенства права и борьбы с коррупцией.

В январе 2019 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию, которые закрепляли в главном документе стратегический курс нашей страны в Европейский союз и НАТО. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Суркис организовал встречу Баканова и Медведчука.

Читайте также о встрече Зеленского с Байденом.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru
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