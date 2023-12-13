Зеленский сделал откровенное заявление о саммите ЕС и Путине: что сказал президент

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что если Евросоюз не примет решение о начале переговоров о вступлении Украины, это означает, что российский президент Владимир Путин наложил вето на такое решение.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Это заявление украинский президент обнародовал на брифинге в Осло 13 декабря.

Владимир Зеленский заявил, что Украина приложила усилия, чтобы выполнить все рекомендации партнеров и начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Вместе с тем, украинский лидер сказал, что "есть блокировка со стороны Венгрии и это факт".

"С нашей стороны мы были очень конструктивны, мы сделали абсолютно все, чтобы не давать никакого шанса этой (Венгрии – ред.) или другому государству блокировать (решение о начале переговоров – ред.)", – высказался глава государства.

Продолжая, он подчеркнул, что Россия "начала работать со странами – не только Европой, а странами на многих континентах – и давить на них".

"Если не будет там (на саммите ЕС – ред.) позитива, это будет свидетельствовать о том, что Путин ветировал это решение", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал главное достижение РФ в 2023 году . В 2023 году российская армия не имела ни одной "победы", но Москве удалось наладить активное сотрудничество со странами по всему миру. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Президент уточнил, что речь идет как о европейских странах, так и государствах на многих других континентах. По словам Зеленского, это сотрудничество основывается на давлении со стороны России, и если какие-то страны никоим образом не позволят Украине вступить в ЕС, это будет означать, что "Путин наложил вето на это решение".

