Зеленский сделал громкое заявление об оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы в 2014 году он был президентом, Россия никогда бы не решилась на оккупацию Крыма, так как никто бы не пустил на полуостров "зеленых человечков". Об этом глава государства заявил в интервью американскому изданию "Axios", текст которого опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский. Фото: ОП

По словам Зеленского, если бы он был президентом в 2014 году, то "все бы умерли", но не пустили оккупантов на территорию Крыма.

А если бы не было "зеленых человечков" в Крыму, то Россия не начала помогала бы сепаратистам на Востоке Украины и не начинала войну.

Также президент сказал, что приехав на первую встречу в нормандском формате в декабре 2019 года, был очень удивлен тем, что никто не обсуждает вопрос деоккупации Крыма.

Справка: в марте 2014 года на территории АРК Крым появились военные без опознавательных знаков, которые захватили Верховный Совет Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты на полуострове.

16 марта был проведен "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней президент РФ Владимир Путин, в нарушение всех норм международного права, подписал указ о вхождении Крыма в состав России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года датой начала процесса временной оккупации Крыма.

В самой России оккупацию Крыма называют "присоединением Крыма" и оправдывают это "восстановлением исторической справедливости".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский высказался насчет поставок российской вакцины в Украину.

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