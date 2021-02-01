"Не могу рисковать здоровьем наших граждан": Зеленский о российской вакцине от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что предложение РФ воспользоваться разработанной ими вакциной от коронавируса "Спутник V" является одним из проявлений информационной войны. Об этом глава государства заявил в интервью представителю американского издания Axios Джонатану Свону.

Зеленский против использования непроверенных вакцин в Украине. Фото: STRINGER

Зеленский считает, что рисковать здоровьем граждан, используя непроверенные лекарства от COVID-19, недопустимо. Среди вакцин, качество которых не подтверждено мировыми исследователями, сейчас находится и российская "Спутник V". Именно поэтому от ее использования для прививки украинцам следует отказаться.

"Я хочу сказать о российской вакцине. [...] Это одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", — подробно объяснил свою позицию Зеленский.

Президент также отметил, что на самом деле страна-производитель необходимых лекарств от коронавируса не является приоритетной. Как заказчик, Украина сегодня даже не смотрит на цену: самое главное — срок доставки нужных лекарств.

"К сожалению, мы не в первом вагоне вакцинации. Мы где-то в конце, а я хочу, чтобы Украина была по крайней мере посредине по срокам поставки вакцины", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что Украина продолжает укреплять свои общие позиции на мировой арене. Зеленский напомнил, что в начале пандемии отечественное правительство помогал иностранным государствам с защитными масками, дезинфекторами и тому подобное. По мнению президента, украинцы продемонстрировали достаточно человечности, даже больше, чем представители других мировых государств,

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что от регистрации российской вакцины в Украине отказалось Министерство здравоохранения. По мнению главы Минздрава Максима Степанова, отдельные политические силы в государстве могут истерить еще долго из-за такого решения.

Также на портале можно узнать, вакцину какого производителя уже в феврале начнут получать украинские медики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!