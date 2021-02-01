"Не могу рисковать здоровьем наших граждан": Зеленский о российской вакцине от коронавируса

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Вечканова Елена
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что предложение РФ воспользоваться разработанной ими вакциной от коронавируса "Спутник V" является одним из проявлений информационной войны. Об этом глава государства заявил в интервью представителю американского издания Axios Джонатану Свону.
Зеленский против использования непроверенных вакцин в Украине. Фото: STRINGER
Зеленский считает, что рисковать здоровьем граждан, используя непроверенные лекарства от COVID-19, недопустимо. Среди вакцин, качество которых не подтверждено мировыми исследователями, сейчас находится и российская "Спутник V". Именно поэтому от ее использования для прививки украинцам следует отказаться.
Президент также отметил, что на самом деле страна-производитель необходимых лекарств от коронавируса не является приоритетной. Как заказчик, Украина сегодня даже не смотрит на цену: самое главное — срок доставки нужных лекарств.
Кроме того, глава государства добавил, что Украина продолжает укреплять свои общие позиции на мировой арене. Зеленский напомнил, что в начале пандемии отечественное правительство помогал иностранным государствам с защитными масками, дезинфекторами и тому подобное. По мнению президента, украинцы продемонстрировали достаточно человечности, даже больше, чем представители других мировых государств,
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что от регистрации российской вакцины в Украине отказалось Министерство здравоохранения. По мнению главы Минздрава Максима Степанова, отдельные политические силы в государстве могут истерить еще долго из-за такого решения.
Также на портале можно узнать, вакцину какого производителя уже в феврале начнут получать украинские медики.
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