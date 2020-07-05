Зеленский с Ермаком искупались на популярном пляже Одессы

Во время своего двухдневного визита в Одессу, президент Владимир Зеленский вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком искупался на море в районе пляжа Ланжерон. Об этом сообщает издание УСИ, прилагая соответствующее видео из соцсетей.

Известно, что в прошлом году украинский гарант купался на этом же пляже, прихватив с собой уже экс-главу Офиса президента Андрея Ермака. Видимо, Ланжерон стал его любимым местом Одессы для простого человеческого отдыха в череде насыщенных мероприятий.

Сам Зеленский охарактеризовал свою поездку в Одессу как интересную, но раскрывающую ряд проблем черноморского региона.

"Последствия аварии танкера Delfi - одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Поговорил с местным бизнесом. Очень профессиональные люди, которые работают в пользу Украины. Всегда стараюсь помочь с решением их проблем, надеюсь, на этот раз будет так же. А еще общался с местными ветеранами. Их просьба справедливы: повышение пенсии, уменьшение коммунальных платежей, доступ к лечению, психологическая реабилитация. Будем разбираться и решать", - написал глава государства в своем Facebook.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский обратился к правоохранительным органам с требованием обеспечить безопасность граждан на улицах страны.









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