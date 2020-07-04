kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.07.2020

BTC/USD

9126.25

ETH/USD

228.87

LTC/USD

41.84

НБУ 04.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский требует от правоохранителей решительных действий
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский требует от правоохранителей решительных действий

Президент Украины требует решительных действий для пресечения насилия на улицах страны

сегодня, 23:08
Автор:

Павел Зинченко
Зеленский требует от правоохранителей решительных действий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием как можно быстрее обеспечить эффективную координацию всех необходимых служб для недопущения эскалации насилия на улицах страны. Об этом сообщило издание The World News.

Владимир Зеленский особо подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, вызывают серьезную тревогу.

Президент заявил: "Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, которая должна біть направлена на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни украинских граждан".

На даный момент, следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Напомним, в Киеве, на Бессарабской площади, произошла драка со стрельбой. Столкновения произошли между молодыми людьми по неизвестным причинам. Данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский напомнил, что никто не может ничего требовать от Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!