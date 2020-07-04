Зеленский требует от правоохранителей решительных действий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием как можно быстрее обеспечить эффективную координацию всех необходимых служб для недопущения эскалации насилия на улицах страны. Об этом сообщило издание The World News.

Владимир Зеленский особо подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, вызывают серьезную тревогу.



Президент заявил: "Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, которая должна біть направлена на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни украинских граждан".

На даный момент, следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Напомним, в Киеве, на Бессарабской площади, произошла драка со стрельбой. Столкновения произошли между молодыми людьми по неизвестным причинам. Данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский напомнил, что никто не может ничего требовать от Украины.

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