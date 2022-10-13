Зеленский резко упрекнул Красный Крест из-за пленных в Еленовке

Миссия Красного Креста должна получить у россиян доступ к колонии в Еленовке, где по вине российских кафиров погибли военные из Украины. Украинская сторона готова оказывать содействие в этом, ведь это их обязательства. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский в своем вечернем обращении .

"Красный Крест имеет обязательство — прежде всего морального характера. Считаю, что Международный комитет Красного Креста — это не клуб с привилегиями, где получат зарплаты и наслаждаются жизнью. Мандат Красного Креста должен выполняться", — заявил президент Украины.

По мнению Владимира Зеленского, Красный Крест должен добиться и получить доступ к колонии в Еленовке Донецкой области, где погибли около 50 украинских военных. Это ведь его работа. Глава государства добавил, что организация может выполнить это, но для этого нужно пытаться ее осуществить.