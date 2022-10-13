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Зеленский резко упрекнул Красный Крест из-за пленных в Еленовке

Зеленский отметил, что Украина готова во всем содействовать миссии Красного Креста

13 октября 2022, 23:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Миссия Красного Креста должна получить у россиян доступ к колонии в Еленовке, где по вине российских кафиров погибли военные из Украины. Украинская сторона готова оказывать содействие в этом, ведь это их обязательства. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Зеленский резко упрекнул Красный Крест из-за пленных в Еленовке

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Красный Крест имеет обязательство — прежде всего морального характера. Считаю, что Международный комитет Красного Креста — это не клуб с привилегиями, где получат зарплаты и наслаждаются жизнью. Мандат Красного Креста должен выполняться", — заявил президент Украины.

По мнению Владимира Зеленского, Красный Крест должен добиться и получить доступ к колонии в Еленовке Донецкой области, где погибли около 50 украинских военных. Это ведь его работа. Глава государства добавил, что организация может выполнить это, но для этого нужно пытаться ее осуществить.

"Украина готова способствовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста, но для этого нужно лидерство, нужна добросовестность, нужно понимание, кто и для чего создавал такой институт, как Красный Крест", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал окружение Путина цуциками, а российское общество глухим и слепым. Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью для немецкого издания ZDFheute Nachrichten, где раскритиковал бездействие российской общественности и страх мировых лидеров из-за ядерных угроз Путина. Во время интервью для ZDF президент Украины рассказал о своем отношении к лидеру Германии Олафу Шольцу. Зеленский сказал, что канцлер стал более углублен в тему войны чем раньше, поэтому президент Украины благодарен ему за поступающую в последнее время поддержку. Во время разговора Зеленский подверг критике россиян, ведь те боятся правды.



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/2992415107724328/
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