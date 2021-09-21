Зеленский рассказал, зачем он на самом деле прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Нью-Йорк заявил, что генассамблея ООН – это одна из ключевых площадок, где Киев может добиться решения вопроса о Донбассе и Крыме. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью телеканалу "Дом".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина вправе не просто поднимать важные для себя вопросы, но и требовать соответствующих действий. По словам Зеленского, Украина находится в постоянных поисках решения по Донбассу и Крыму, используя все возможные механизмы. В этой связи организация ООН – это одна из ключевых площадок, где обсуждаются варианты урегулированию конфликта. Поэтому Украина не должна опускать руки и продолжать работать в этом направлении. Конкретизируя, Владимир Зеленский ответил, что в его графике есть встреча с президентом Турции. Эта встреча очень важна, потому что все знают, как относятся официальная Анкара к вопросам аннексии Крыма. На этой встрече будет подниматься вопрос Крыма, будет подниматься вопрос непризнания выборов в Госдуму России, так как в них силой заставляли участвовать граждан Украины, проживающих в оккупации.

Также Зеленский отметил, что есть весомым моментом тот факт, что ООН признала Крымскую платформу, значит можно говорить о поддержке Украины в мире, несмотря на непростое время. Владимир Зеленский добавил, что этот визит – это ещё одна возможность наладить и усилить двусторонние отношения с различными странами. На полях Генассамблеи ООН запланированы встречи с лидерами многих государств.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский рассказал о непростом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!