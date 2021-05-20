Зеленский рассказал, видит ли Кличко конкурентом на выборах президента

Возможность второго президентского срока Владимира Зеленского волнует многих украинцев. Также, как и его вероятные конкуренты в предстоящей предвыборной гонке, в том числе нынешний столичный мэр Виталий Кличко. На президентской пресс-конференции, что проходит 20 мая, Зеленский пояснил, видит ли в Кличко прямого конкурента.



Зеленский не видит в Кличко конкурента. Фото из открытых источников

Свой ответ глава государства построил на четырех моментах. Изначально Зеленский отметил, что все еще не готов ответить, будет ли снова баллотироваться на пост президента. Поэтому, по его словах, он не видит смысла в обсуждении подобных моментов именно сейчас.

Говоря конкретно о Кличко, Владимир Зеленский напомнил о масштабах выборов: мол, попытаться стать мэром — это одно, а президентом — совершенно другое.

В целом же, по мнению главы государства, они не являются с Виталием Кличко конкурирующими лицами. Зеленский утверждает, что руководитель его Офиса (Андрей Ермак — ред.) не замечен в любых коррупционных схемах и никогда не принимает взятки — якобы в отличии от команды того же мэра Киева.

В добавок президент предложил журналистам ознакомиться с различными данными соцопросов, которые постоянно появляются в Украине. Политик считает, что их результаты отвечают на вопрос о Кличко, как возможном конкуренте на президентских выборах, лучше всего. Таким образом Зеленский намекнул, что сохраняет лидирующие позиции в общенациональном рейтинге.

Следует заметить, что, по словам Владимира Зеленского, Виталий Кличко часто обращается к нему по различным вопросам. Однако президент не собирается вмешиваться в работу правоохранителей, которые сейчас проводят многочисленные обыски столичных коммунальных служб.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, есть ли, по мнению главы государства, возможность отправить в отставку одного из наиболее "долговечных" украинских министров Арсена Авакова. Детальнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать подробности праздничных мероприятий, запланированных в честь 30-й годовщины Независимости Украины.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!