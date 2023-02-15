Зеленский рассказал, ухудшилась ли ситуация под Бахмутом

На фронте под Бахмутом и Угледаром продолжает оставаться самая сложная ситуация, но говорить о том, что украинские защитники отступают, не приходится. Украинские воины держат оборону и создают врагу большие проблемы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Самое сложное из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самое сложное и горячее именно в том направлении. Я бы туда еще добавил Угледарское направление также", — заявил Владимир Зеленский.

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Президент согласился с тем, что вблизи Бахмута очень непросто, но ведь Бахмут не просто так называют крепостью, а значит город продолжает оставаться под контролем ВСУ и под сине-желтым флагом.

"К сожалению, крепость жива, жива, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такова дорогая эта война для истории нашего государства. Но, со всем тем, люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий, они стоят крепко, выполняют свою задачу и уничтожают, наверное, это самое главное сегодня — уничтожают максимум врага", — заявил президент.

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