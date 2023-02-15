Зеленский рассказал, ухудшилась ли ситуация под Бахмутом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На фронте под Бахмутом и Угледаром продолжает оставаться самая сложная ситуация, но говорить о том, что украинские защитники отступают, не приходится. Украинские воины держат оборону и создают врагу большие проблемы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Киеве.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Президент согласился с тем, что вблизи Бахмута очень непросто, но ведь Бахмут не просто так называют крепостью, а значит город продолжает оставаться под контролем ВСУ и под сине-желтым флагом.
Читайте также на портале "Комментарии" — дипломатический и военный фронт: что ожидать от второй половины февраля. Эксперты в эксклюзивном интервью детально разобрались в ситуации.
Также издание "Комментарии" сообщало - инвесторы получат доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины: какие возможности и риски.
Обсуждения
Новости