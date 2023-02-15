Инвесторы получат доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины: какие возможности и риски

Украина допустит частных инвесторов к разработке месторождений титана, урана, ванадия, лития, титана и соли. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. По его словам, 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это, отмечает глава Кабмина, создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития экономики. Как относитесь к подобному решению? Какие есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Правительство. Фото: из открытых источников

Украине нужны сейчас шаги, которые бы подтолкнули занятость, а затем и ВВП к росту

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран подчеркивает, что торговля концессиями на добычу полезных ископаемых – это обычное дело.

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в том числе, через добычу ликвидных ископаемых". "Украине сейчас не хватает иностранных и внутренних инвестиций, – поясняет он. – Многие инвесторы заняли выжидательную позицию. Поэтому вполне нормально, что правительство решило привлечь инвесторов

Виталий Шапран не видит тут никаких рисков для государства, кроме экологических, которые должны быть урегулированы уже после начала добычи.

"Украине нужны сейчас шаги, которые бы подтолкнули занятость, а затем и ВВП к росту. Озвученные премьером проекты, по моему мнению, как раз то, что нужно", – констатирует эксперт.

Условия распределения добытых ресурсов и вариации использования своей доли инвесторами определят степень выгоды этого решения правительства для Украины

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат рассуждает так:

"Заботиться о своих природных ресурсах – это использовать их для переработки и производства продукции в своей стране, оставляя максимальный объем добавленной стоимости в Украине. Условия распределения добытых ресурсов и вариации использования своей доли инвесторами определят степень выгоды этого решения правительства для нашей страны".

Но добыть ресурсы – это половина дела, отмечает эксперт. Также нужно создать инфраструктуру для эффективного использования добытого материала, чтобы на выходе мы имели технологичные продукты, имеющие спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

доверия нет", – считает Андрей Гарнат. "Пример тому – литий, спектр использования которого простирается от аккумуляторов, стёкол и смазок до лигирующих добавок к сплавам. Субъектными решателями этих вопросов сейчас являются чиновники, к которым, после ряда недавних коррупционных скандалов

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