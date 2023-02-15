logo

BTC/USD

22148.60

ETH/USD

1550.05

LTC/USD

96.21

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Инвесторы получат доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины: какие возможности и риски
commentss НОВОСТИ Все новости

Инвесторы получат доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины: какие возможности и риски

Добыть ресурсы – это половина дела. Также нужно создать инфраструктуру для эффективного использования добытого материала

сегодня, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украина допустит частных инвесторов к разработке месторождений титана, урана, ванадия, лития, титана и соли. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании КабминаПо его словам, 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это, отмечает глава Кабмина, создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития экономики. Как относитесь к подобному решению? Какие есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Инвесторы получат доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины: какие возможности и риски

Правительство. Фото: из открытых источников

Украине нужны сейчас шаги, которые бы подтолкнули занятость, а затем и ВВП к росту

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран подчеркивает, что торговля концессиями на добычу полезных ископаемых – это обычное дело.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Украине сейчас не хватает иностранных и внутренних инвестиций, – поясняет он. – Многие инвесторы заняли выжидательную позицию. Поэтому вполне нормально, что правительство решило привлечь инвесторовв том числе, через добычу ликвидных ископаемых".

Виталий Шапран не видит тут никаких рисков для государства, кроме экологических, которые должны быть урегулированы уже после начала добычи.

"Украине нужны сейчас шаги, которые бы подтолкнули занятость, а затем и ВВП к росту. Озвученные премьером проекты, по моему мнению, как раз то, что нужно", – констатирует эксперт.

Условия распределения добытых ресурсов и вариации использования своей доли инвесторами определят степень выгоды этого решения правительства для Украины 

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат рассуждает так:

"Заботиться о своих природных ресурсах – это использовать их для переработки и производства продукции в своей стране, оставляя максимальный объем добавленной стоимости в Украине. Условия распределения добытых ресурсов и вариации использования своей доли инвесторами определят степень выгоды этого решения правительства для нашей страны".

Но добыть ресурсы – это половина дела, отмечает эксперт. Также нужно создать инфраструктуру для эффективного использования добытого материала, чтобы на выходе мы имели технологичные продукты, имеющие спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

"Пример тому – литий, спектр использования которого простирается от аккумуляторов, стёкол и смазок до лигирующих добавок к сплавам. Субъектными решателями этих вопросов сейчас являются чиновники, к которым, после ряда недавних коррупционных скандаловдоверия нет", – считает Андрей Гарнат.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги Рамштайн-9: оправдались ли ожидания Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!