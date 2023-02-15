Инвесторы получат доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины: какие возможности и риски

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Кравцев Сергей
Украина допустит частных инвесторов к разработке месторождений титана, урана, ванадия, лития, титана и соли. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. По его словам, 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это, отмечает глава Кабмина, создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития экономики. Как относитесь к подобному решению? Какие есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Правительство. Фото: из открытых источников
Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран подчеркивает, что торговля концессиями на добычу полезных ископаемых – это обычное дело.
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Виталий Шапран не видит тут никаких рисков для государства, кроме экологических, которые должны быть урегулированы уже после начала добычи.
Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат рассуждает так:
Но добыть ресурсы – это половина дела, отмечает эксперт. Также нужно создать инфраструктуру для эффективного использования добытого материала, чтобы на выходе мы имели технологичные продукты, имеющие спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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